O nouă formă de independență europeană

Șefa Comisiei Europene a precizat că, la 55 de ani de la prima întâlnire de la Davos, „lumea s-a transformat complet”, dar că „ideea originală a Davosului a rămas”.

„Am fost încântată că v-ați întors la rădăcinile voastre cu tema din acest an – Un spirit al dialogului. Pentru că acest spirit este cu atât mai important într-o lume mai fragmentată și mai conflictuală ca niciodată. (…) Șocurile geopolitice pot și trebuie să servească drept oportunitate pentru Europa. Din punctul meu de vedere, schimbarea seismică prin care trecem astăzi reprezintă o oportunitate, ba chiar o necesitate, de a construi o nouă formă de independență europeană. Această nevoie nu este nici nouă, nici o reacție la evenimente recente. Este un imperativ structural de mult mai mult timp. Așadar, când am folosit acest termen – independență europeană – acum aproximativ un an, am fost surprins de reacțiile sceptice. Dar, la mai puțin de un an, există acum un consens real în această privință. Viteza imensă și amploarea aproape de neimaginat a schimbării au determinat acest lucru, dar imperativul fundamental este în continuare același”, a subliniat președinta Comisiei Europene.

Ea a mai precizat că „este timpul” să se contruiască „o nouă Europă independentă”. „Această nouă Europă este deja în curs de dezvoltare”, a adăugat ea.

Acordul comercial UE-Mercosur

Ursula von der Leyen a vorbit și despre acordul UE-Mercosur.

„Sâmbătă, am fost în Asunción pentru a semna acordul comercial UE-Mercosur. A fost o realizare remarcabilă după 25 de ani de negocieri. Și, odată cu el, UE și America Latină au creat cea mai mare zonă de liber schimb din lume. O piață care valorează peste 20% din PIB-ul global. 31 de țări cu peste 700 de milioane de consumatori. Aliniată cu Acordul de la Paris. Acest acord transmite un mesaj puternic lumii: că alegem comerțul echitabil în locul tarifelor, parteneriatul în locul izolării, durabilitatea în locul exploatării și că suntem serioși în a reduce riscurile economiilor noastre și a diversifica lanțurile de aprovizionare”, a mai precizat ea.

Șefa Comisiei Europene a afirmat că nu se oprește la America Latină și că anul trecut au fost încheiate noi acorduri cu Mexic, Indonezia și Elveția: „Lucrăm la un nou acord de liber schimb cu Australia. De asemenea, facem progrese cu Filipine, Thailanda, Malaezia, Emiratele Arabe Unite și altele. Și chiar după Davos, voi călători în India. Încă mai este de lucru. Dar ne aflăm pe punctul de a încheia un acord comercial istoric. Unii îl numesc mama tuturor acordurilor. Un acord care ar crea o piață de două miliarde de oameni, reprezentând aproape un sfert din PIB-ul global. Și, cel mai important, care ar oferi Europei un avantaj de primă mișcare cu una dintre economiile cele mai dinamice și cu cea mai rapidă creștere din lume”.

O companie cu „adevărat europeană”: EU Inc

Europa are toate resursele necesare pentru a atrage investiții, a mai spus ea, susținând și că e nevoie de un „set unic și simplu de reguli” care să se aplice fără întreruperi în întreaga Uniune, astfel încât companiile să poată opera mult mai ușor între statele membre.

„Punctul numărul unu este crearea unui mediu de reglementare favorabil și predictibil. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de o abordare nouă. În curând vom prezenta al 28-lea regim. Scopul final este de a crea o nouă structură de companie cu adevărat europeană. O numim EU Inc. Avem nevoie de un set unic și simplu de reguli care să se aplice fără întreruperi în întreaga noastră Uniune, astfel încât companiile să poată opera mult mai ușor între statele membre. Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în termen de 48 de ore, complet online. Vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE. În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată desfășura afaceri și să atragă finanțare fără bariere în toată Europa, la fel de ușor ca pe piețele uniforme, cum sunt cele din SUA sau China. Dacă facem acest lucru corect și dacă ne mișcăm suficient de repede, acest lucru nu va ajuta doar companiile UE să crească, ci va atrage și investiții din întreaga lume”, a explicat Ursula von der Leyen.

Ea a continuat: „Construim acum Uniunea Economiilor și Investițiilor. Avem nevoie de o piață de capital de scară largă, profundă și lichidă, care să atragă o gamă largă de investitori. Aceasta va permite companiilor să găsească finanțarea de care au nevoie, inclusiv prin capital propriu, la un cost mai redus aici, în Europa”.

Ursula von der Leyen a afirmat că o altă prioritate o reprezintă construirea unei piețe energetice interconectate și accesibile.

Împrumut de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei

Șefa Comisiei Europene a menționat că UE oferă un împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru anii 2026 și 2027.

„După patru ani, Rusia nu dă niciun semn de încetinire. Niciun semn de remușcare. Niciun semn de dorință de pace. Dimpotrivă. Rusia își intensifică atacurile. Ucide civili în fiecare zi. Chiar săptămâna trecută, bombardarea infrastructurii energetice a Ucrainei a lăsat milioane de oameni confruntați cu întunericul, frigul și lipsa apei. Acest lucru trebuie să înceteze. Cu toții ne dorim pace pentru Ucraina. Recunoaștem rolul președintelui Trump în impulsionarea procesului de pace și vom colabora îndeaproape cu Statele Unite. Ucraina trebuie să se afle într-o poziție de forță. De aceea am decis să oferim Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027”, a mai precizat ea, la Davos.

De asemenea, blocul comunitar își rezervă drepturile de a folosi activele rusești înghețate: „În paralel, am decis să imobilizăm permanent activele rusești și să ne rezervăm dreptul de a le utiliza. Acest lucru ar trebui să servească drept un avertisment clar pentru Rusia. Și un mesaj pentru lume: Europa va fi întotdeauna alături de Ucraina. Până când va exista o pace justă și durabilă”.

„Tarifele suplimentare propuse sunt o greșeală, mai ales între aliați”

Nu a lipsit din discursul său nici Groenlanda. Ursula von der Leyen a declarat că Europa este pe deplin angajată pentru securitatea regiunii arctice și împărtășește obiectivele Statelor Unite în această privință.

„De exemplu, Finlanda – unul dintre cei mai noi membri NATO, vinde primele sale spărgătoare de gheață către SUA. Acest lucru arată că avem această capacitate chiar aici, în gheață, ca să spunem așa. Că membrii noștri nordici din NATO dispun deja de forțe pregătite pentru Arctica. Și, mai presus de toate, că securitatea arctică poate fi realizată doar împreună. De aceea, tarifele suplimentare propuse sunt o greșeală, mai ales între aliați de lungă durată. UE și SUA au convenit asupra unui acord comercial în luna iulie a anului trecut. Iar în politică, ca și în afaceri, un acord este un acord. Iar atunci când prietenii își strâng mâna, acest lucru trebuie să însemne ceva”, a subliniat președinta CE.

De asemenea, aceasta a făcut referire și la un „pachet de măsuri pentru sprijinirea securității arctice”.

„Primul principiu: solidaritate deplină cu Groenlanda și Regatul Danemarcei. Suveranitatea și integritatea teritoriului lor nu sunt negociabile. În al doilea rând, lucrăm la o creștere masivă a investițiilor europene în Groenlanda. (…) În al treilea rând, vom colabora cu Statele Unite și cu toți partenerii pentru securitatea arctică extinsă. Acest lucru este în mod clar în interesul nostru comun și ne vom intensifica investițiile. (…) În al patrulea rând și în același spirit, trebuie să colaborăm cu toți partenerii noștri regionali pentru a consolida securitatea noastră comună. De aceea vom analiza modalitățile de a consolida parteneriatele noastre de securitate cu parteneri precum Regatul Unit, Canada, Norvegia, Islanda și alții”, a adăugat ea.

Europa își pregătește propria strategie de securitate

Ursula von der Leyen a anunțat că Europa își pregătește propria strategie de securitate: „Ca parte a acestui demers, ne actualizăm strategia arctică. Iar în centrul acesteia va sta principiul fundamental: popoarele suverane sunt cele care trebuie să își decidă propriul viitor”.

„Europa trebuie să își accelereze eforturile pentru independență, de la securitate la economie, de la apărare la democrație. Ideea este că lumea s-a schimbat permanent. Trebuie să ne schimbăm odată cu ea”, a conchis șefa Comisiei Europene.