Conform legislației „telefoanele mobile, tabletele, e-readerele, căștile, camerele digitale, consolele portabile de jocuri video și boxele portabile reîncărcabile printr-un cablu cu fir vor trebui să fie echipate cu un port USB tip- C”.

Regulile viitoare se vor aplica noilor dispozitive electronice mici și mijlocii vândute în UE.

Măsura nu afectează tehnologia de încărcare wireless, iar consumatorii ar trebui să poată cumpăra un dispozitiv fără încărcător la pachet, dacă doresc.

Noua regulă va aduce schimbări majore pentru utilizatorii Apple.

Regula se va aplica și altor dispozitive electronice, inclusiv tablete, camere digitale, căști, console de jocuri video portabile și cititoare electronice. Laptopurile vor trebui să respecte regula la o dată ulterioară.

„Astăzi am făcut din încărcătorul comun o realitate în Europa!” a declarat într-o declarație de presă raportorul Parlamentului European Alex Agius Saliba.

„Consumatorii europeni au fost frustrați de mult timp cu mai multe încărcătoare care se adună cu fiecare dispozitiv nou. Acum vor putea folosi un singur încărcător pentru toate dispozitivele lor electronice portabile.”

