Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan

De exemplu, miniștrii și cea mai puternică organizație a partidului, adică USR București, nu vor să intre într-un clinci cu Nicușor Dan, președintele fondator și șeful statului. Așadar, ei speră să găsească o formulă de sprijin a propunerii lui Nicușor Dan, cu Tomac premier.

Filialele nu-l vor pe Tomac premier

Libertatea a discutat cu mai mulți lideri și reprezentanți ai USR. Unii și-au asumat public opiniile, alții au cerut să fie citați fără a li se da numele.

Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt, a explicat pentru Libertatea succint relevanța întâlnirii din această seară: „Formalizează opiniile din filiale. Ceea ce era previzibil. Opinia majoritară din filiale este să nu voteze Guvernului Tomac”. De altfel, acesta a explicat faptul că discuțiile din Comitetul politic „nu fac scenarii”, ci se pronunță pe o situație concretă.

Cu precizări asemănătoare a venit și Radu Mihaiu, unul dintre vicepreședinții partidului: „Comitetul Politic este cel care ia decizia finală. Greu de crezut însă că decizia poate fi diferită de opinia covârșitoare a filialelor”, a punctat Mihaiu. În același timp, într-un interviu pentru Cotidianul, Claudiu Năsui, vicepreședinte al USR, nuanța și spunea că partidul ar trebui pe viitor să voteze un guvern din care fac parte și miniștri ai USR.

Libertatea a identificat și lideri care ar vrea ca partidul să rămână conectat la guvernare. Unul dintre șefii din teritoriu ai USR a precizat că ar fi o dezamăgire dacă și de data aceasta partidul ar alege să plece din zona guvernamentală. „Data trecută am stat vreo nouă luni. Acum am rezistat, cu ghilimelele de rigoare, un an. Nu poți să construiești dacă nu arăți o predictibilitate”.

Pe de altă parte, un alt membru din conducerea centrală susține că ar fi indicat ca USR să stea departe de PSD, mai ales că liderii social-democraților le-au făcut „viața amară”.

Iar explicația lui este în modul cum PSD a păcălit constant colegii din coaliția defunctă, dar în principal USR: „Prima dată a fost cu numirile de prefecți. Apoi au venit rugămințile pentru secretarii de stat. Nu în ultimul rând, PSD nu a vrut să mai fie votate propunerile USR pentru funcții-cheie, de la Avocatul Poporului la șefia CNCD”.

Ce așteptări au useriștii

Ședința USR are loc în format online. În momentul de față, părerile sunt împărțite privind desfășurarea acesteia. Unii lideri susțin că ar putea fi scurtă, ca decizia să fie dată repede. De altfel, un lider USR a făcut chiar o glumă că ar fi „a 24-a decizie de a nu vota (n.r. – Guverul Tomac)”. Alții spun că s-ar putea ca USR să revină la „democrația de pe vremuri”, când dezbaterile țineau ore bune.

În final, USR va arăta spre ce semnalizează în disputa deja evidentă între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dacă se uită la un efect imediat sau pe termen lung. Concluzia a tras-o omul cu cea mai înaltă funcție guvernamentală din rândul USR, vicepremierul Radu Miruță: „E o decizie majoră în viața USR. Și această decizie trebuie să fie suma tuturor oamenilor noștri care au funcții de conducere. USR are o situație complicată de traversat în aceste zile. Pentru că, spre deosebire de alte partide, nouă ne pasă de cuvântul președintelui Nicușor Dan”, a conchis Miruță, într-un interviu la Europa FM.

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