Accidentul a fost atât de violent încât a distrus complet atenuatorul de impact al autospecialei și autocamionul care îl transporta. Utilajele circulau regulamentar și semnalizau lucrările de cosire a vegetației pe DEX 12 Craiova – Pitești.

„O autospecială a DRDP Craiova, echipată cu atenuator de impact și destinată protecției personalului care desfășoară activități de întreținere a drumului, a fost lovită violent din spate de un autoturism. Autospeciala NU era staționată. Aceasta se deplasa regulamentar, cu viteză redusă, în cadrul unui convoi de lucrări, asigurând protecția utilajului care efectua lucrări de cosire a vegetației din zona drumului”, a transmis, vineri, într-un comunicat DRDP Craiova.

Potrivit acestora, autospeciale era echipată cu: lumini de avertizare în funcțiune; săgeată luminoasă de semnalizare; panou informativ de mari dimensiuni; elemente reflectorizante și marcaje specifice; culoare portocalie de înaltă vizibilitate.

„Cu toate acestea, autospeciala a fost lovită cu o asemenea forță încât au fost distruse atât atenuatorul de impact, cât și autocamionul care îl transporta. De asemenea, autoturismul implicat în accident a suferit avarii majore”, potrivit sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE