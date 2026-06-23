Ce s-a întâmplat cu familia de români

O familie de români care plecase spre Grecia a povestit că vacanța a început cu un control rutier imediat după trecerea frontierei. Mașina a fost trasă pe dreapta, iar problema era simplă: pasagerii de pe bancheta din spate nu purtau centura de siguranță.

Potrivit relatării, polițiștii le-ar fi explicat că sancțiunile pot fi aplicate pentru fiecare pasager în parte, dar și pentru șofer, pentru că acesta are responsabilitatea de a se asigura că oamenii din mașină respectă regulile. Familia spune că, în final, ar fi primit o amendă mai mică, de aproximativ 30 de euro, pentru o altă contravenție.

Dincolo de cazul punctual, povestea este utilă pentru că scoate în evidență o confuzie foarte frecventă: mulți șoferi români cred că centura pe spate este opțională, mai ales la drum lung, când copiii sau pasagerii vor să stea mai comod.

În Grecia, amenzile pentru centură au devenit mult mai dure

Grecia a înăsprit regulile de circulație, iar nefolosirea centurii nu mai este tratată ca o abatere minoră. Pentru șofer, amenda poate ajunge la 350 de euro, cu suspendarea permisului pentru 30 de zile. Pentru pasagerii care nu poartă centura, amenda este de 150 de euro, iar șoferul poate fi sancționat dacă pasagerii din mașina lui nu respectă regula.

Asta înseamnă că, într-o mașină cu mai mulți pasageri pe bancheta din spate, suma poate crește foarte repede. Nu este greu de imaginat o situație în care o familie plătește mai mult pe amenzi decât pe o noapte de cazare.

Important este și traseul. Mulți români merg spre Grecia prin Bulgaria, iar punctul Kulata-Promachonas este unul dintre cele mai tranzitate vara. În acea zonă sunt frecvente controalele, mai ales în perioadele aglomerate, când mii de mașini cu turiști trec granița.

Și în Bulgaria centura este obligatorie

Chiar dacă amenzile mari menționate în relatare seamănă mai mult cu sancțiunile din Grecia, regula există și în Bulgaria. Centura este obligatorie atât pentru șofer, cât și pentru pasageri, inclusiv pe locurile din spate.

În Bulgaria, sancțiunile pentru nefolosirea centurii sunt, în mod obișnuit, mai mici decât în Grecia, dar asta nu înseamnă că regula poate fi ignorată. Pentru turiști, problema reală nu este doar suma amenzii, ci faptul că un control rutier îți poate bloca drumul, îți poate strica programul și îți poate transforma începutul vacanței într-o experiență inutil de stresantă.

Ce trebuie să verifice românii înainte să plece spre Grecia

Pentru un drum spre Grecia, șoferii ar trebui să verifice câteva lucruri simple înainte de plecare: centurile pentru toți pasagerii, scaunele auto pentru copii, actele mașinii, asigurarea, rovinieta sau vinieta pentru țările tranzitate și regulile locale de circulație.

Copiii trebuie transportați în scaune sau sisteme de retenție potrivite vârstei și înălțimii, iar pasagerii adulți trebuie să poarte centura chiar și pe distanțe scurte. Faptul că „mai avem puțin până la cazare” nu schimbă regula.

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