Zagreb, Split, Rijeka, plus greșelile gramaticale

Un val de alerte false cu bombă pune la încercare autoritățile din Croația de mai bine de o săptămână.

În fiecare zi, școli, grădinițe, centre comerciale, aeroporturi sau redacții de presă primesc e-mailuri cu mesaje pline de greșeli gramaticale, în care sunt amenințate cu plasarea explozibililor.

Luni, 27 aprilie, aceste amenințări au vizat școli din Zagreb, Split și Rijeka, precum și alte instituții publice și private.

Din fericire, toate alertele s-au dovedit a fi false. Cu toate acestea, situația a generat panică în rândul populației și a impus evacuări zilnice.

Autoritățile sunt nevoite să verifice fiecare amenințare, ceea ce pune presiune pe resursele poliției.

„Aceste amenințări au un singur scop: să terorizeze populația. Nu mai este o glumă, ci o situație care a depășit orice limită. Este vorba de copii, de cei mai vulnerabili dintre noi, iar acest lucru trebuie să înceteze”, a declarat Ante Letica, fost șef al operațiunilor în cadrul Agenției de Securitate și Informații din Croația (SOA)

Potrivit ministrului de interne Davor Bozinovići, mesajele de amenințare provin din afara granițelor țării.

„Conlucrăm intens la nivel internațional, folosind mandate europene de investigație și acțiuni probatorii. Nu vom neglija nicio alertă, chiar dacă toate s-au dovedit a fi false până acum”, a explicat oficialul.

Totuși, identificarea sursei exacte rămâne o sarcină dificilă. Marko Rakar, expert IT, subliniază că serverele utilizate pentru trimiterea acestor mesaje sunt adesea amplasate în țări inaccesibile autorităților croate.

„Aceste servere sunt deseori temporare și pot fi șterse în doar 20 de minute. Dacă prevenim astfel de mesaje dintr-o țară, ele pot fi trimise din alta”, a adăugat el.

Deși resursele poliției sunt tensionate, situația nu necesită momentan mobilizarea unor forțe suplimentare, conform specialistului în securitate Željko Cvrtila.

El atrage atenția asupra efectului psihologic al acestor incidente: „Astfel de amenințări creează o stare de neliniște, mai ales în rândul copiilor. Nu am auzit vreodată de un caz în care o bombă să fi fost anunțată înainte de detonare. Scopul acestor alerte este clar: să inducă panică”.

Reprezentanții Primăriei Zagreb au condamnat ferm aceste încercări de a provoca haos și au amintit că inclusiv alertele false reprezintă infracțiuni. „Sperăm ca autorii acestor amenințări să fie identificați și trași la răspundere cât mai curând”, au declarat aceștia.

În același timp, deciziile de evacuare a școlilor sunt luate doar după consultări cu poliția, pentru a proteja siguranța elevilor și a personalului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE