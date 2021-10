Joi, Zuckerberg a spus că Meta va cuprinde Facebook, precum și aplicații precum Instagram, WhatsApp și brandul de realitate virtuală Oculus. Schimbarea vine într-o perioadă în care compania și Mark Zuckerberg se confruntă cu un val de critici privind efectele nocive pe care le are rețeaua de socializare Facebook asupra utilizatorilor și eșecul companiei de a le preveni.

„Meta ajută la construirea metaversului, un loc în care ne vom juca și ne vom conecta în 3D. Bine ați venit la următorul capitol al conexiunii sociale.”, a transmis compania în momentul prezentării noului nume.

The metaverse is the next evolution of social connection. It’s a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. Youll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond whats possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ