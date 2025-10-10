Val de glume și ironii după ce s-a descoperit că bancnotele false erau recuzită pentru film

Odată ce s-a dovedit că bancnotele de câte 200 și 500 de euro descoperite de polițiști în Portul Constanța erau false, un val de glume și ironii a început în mediul online. Internauții nu au stat prea mult pe gânduri și au lăsat imediat mesaje savuroase pe Facebook.

  • „Un fel de Barbara”, a scris cineva în mediul online.
  • „Cam multe baxuri ca sa fie doar recuzita”, a mai scris cineva.
  • „Le-a comandat cineva din guvern să reducă deficitul bugetar”, a mai scris o persoană la postarea Poliției Române.
  • „Eu cred ca postarea e facuta la misto altfel stam cam grav la capitolul bancnote contrafacute”, a mai spus un internaut.

Cum românilor le place să facă „has de necaz”, comentariile au continuat:

  • „Acum știm în câte colete intră un miliard de euro”, a mai spus cineva din mediul online.
  • „Câtă răutate…Rezolvam și noi o parte din deficit”, a mai scris o persoană.
  • „Astea sunt servetele de masa”, au mai spus internauții.

Totuși, în mediul online au existat și internauți care le-au luat apărare polițiștilor și au încercat să explice care sunt restricțiile impuse de regulile europene.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

„Deși marcajul ‘Prop copy indică originea de recuzită, jurisprudența europeană și națională a stabilit clar că reproducerile suficient de fidele — care au aceeași mărime, formă și design cu bancnotele autentice — pot fi considerate contrafaceri.

Esențial nu e ce scrie pe ele, ci dacă o persoană obișnuită le poate confunda cu bani reali. În acel moment, dobândesc putere circulatorie de fapt și intră sub incidența legii penale pentru fals și punere în circulație de bancnote contrafăcute”, a scris un tânăr, la postarea de pe Facebook.

Reacția Poliției Române, după valul de ironii de pe Facebook

După valul de ironii apărut în mediul online, Poliția Română a reacționat. Aceștia spun că „ cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real”.

„Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, a mai transmis Poliția Română în mediul online.

Bancnotele false descoperite la Constanța erau recuzită pentru film

Autoritatea Vamală a anunțat o cantitate record de bancnote false în valoare de aproximativ 960 de milioane de euro a fost confiscată de autoritățile române în portul Constanța Sud pe 10 octombrie 2025.

Poliția și vameșii au descoperit 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, ambalate în 160 de colete. Bancnotele erau în cupiuri de 50, 100, 200 și 500 de euro, multe dintre ele fără serie și din categoria „altered design” (falsuri modificate la nivel european).

Ulterior, s-a dovedit că cele peste patru milioane de bancnote false descoperite de polițiști în portul Constanța Sud erau doar recuzită pentru film. Hârtiile de 50, 100, 200 și 500 de euro ar fi avut însemnul „PROP COPY”, semn care indică faptul că acestea sunt falsificate.

Acest tip de semnalizare ajută la identificarea și izolarea rapidă a bancnotelor contrafăcute în operațiuni de control monetar sau investigații financiare.

Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Recomandări
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

„Poliția Română se laudă cu o captură uriașă de bancnote contrafăcute, numai că pe ele scrie prop-copy, adică sunt copii de recuzită, nu contrafăcute. Nu știm cine le-a comandat de pe Temu, dar le găsiți la Poliția Română”, a fost mesajul apărut pe pagina de Facebook Corupția Ucide.

Un caz în care bancnotele „PROP COPY” au folosite cu scop de înșelăciune, descoperit în Olt

La scurt timp, Poliția Română a venit cu o reacție și a oferit exemplul unui caz de înșelăciune cu bancnote false din județul Olt. Acolo, un adolescent de 16 ani ar fi prezentat bancnote cu însemnul „prop copy” într-o societate comercială, iar în schimbul lor ar fi primit 4.800 de lei.

„Exemplu caz – înșelăciune cu bancnote false (inscripția PROP COPY). La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 € cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina.

În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€”, a mai explicat Poliția Română, în mediul online.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai spectaculoasă și mai scumpă mașină de la Salonul Auto București e un monstru al eleganței

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Unica.ro
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Câinele ținut în lanț sau prea aproape de vecin le poate aduce românilor amenzi de până la 500 de lei
Știri România 20:54
Câinele ținut în lanț sau prea aproape de vecin le poate aduce românilor amenzi de până la 500 de lei
Carambol între cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești
Știri România 18:43
Carambol între cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești
Parteneri
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul.ro
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 17:16
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax.ro
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Livrator etiopian, jefuit în București! Ce s-a întâmplat cu bărbatul care l-a lăsat fără scuter și fără bani
KanalD.ro
Livrator etiopian, jefuit în București! Ce s-a întâmplat cu bărbatul care l-a lăsat fără scuter și fără bani

Politic

Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică 22:39
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită