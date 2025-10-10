Val de glume și ironii după ce s-a descoperit că bancnotele false erau recuzită pentru film

Odată ce s-a dovedit că bancnotele de câte 200 și 500 de euro descoperite de polițiști în Portul Constanța erau false, un val de glume și ironii a început în mediul online. Internauții nu au stat prea mult pe gânduri și au lăsat imediat mesaje savuroase pe Facebook.

„Un fel de Barbara”, a scris cineva în mediul online.

„Cam multe baxuri ca sa fie doar recuzita”, a mai scris cineva.

„Le-a comandat cineva din guvern să reducă deficitul bugetar”, a mai scris o persoană la postarea Poliției Române.

„Eu cred ca postarea e facuta la misto altfel stam cam grav la capitolul bancnote contrafacute”, a mai spus un internaut.

Cum românilor le place să facă „has de necaz”, comentariile au continuat:

„Acum știm în câte colete intră un miliard de euro”, a mai spus cineva din mediul online.

„Câtă răutate…Rezolvam și noi o parte din deficit”, a mai scris o persoană.

„Astea sunt servetele de masa”, au mai spus internauții.

Totuși, în mediul online au existat și internauți care le-au luat apărare polițiștilor și au încercat să explice care sunt restricțiile impuse de regulile europene.

„Deși marcajul ‘Prop copy indică originea de recuzită, jurisprudența europeană și națională a stabilit clar că reproducerile suficient de fidele — care au aceeași mărime, formă și design cu bancnotele autentice — pot fi considerate contrafaceri.

Esențial nu e ce scrie pe ele, ci dacă o persoană obișnuită le poate confunda cu bani reali. În acel moment, dobândesc putere circulatorie de fapt și intră sub incidența legii penale pentru fals și punere în circulație de bancnote contrafăcute”, a scris un tânăr, la postarea de pe Facebook.

Reacția Poliției Române, după valul de ironii de pe Facebook

După valul de ironii apărut în mediul online, Poliția Română a reacționat. Aceștia spun că „ cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real”.

„Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, a mai transmis Poliția Română în mediul online.

Bancnotele false descoperite la Constanța erau recuzită pentru film

Autoritatea Vamală a anunțat o cantitate record de bancnote false în valoare de aproximativ 960 de milioane de euro a fost confiscată de autoritățile române în portul Constanța Sud pe 10 octombrie 2025.

Poliția și vameșii au descoperit 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, ambalate în 160 de colete. Bancnotele erau în cupiuri de 50, 100, 200 și 500 de euro, multe dintre ele fără serie și din categoria „altered design” (falsuri modificate la nivel european).

Ulterior, s-a dovedit că cele peste patru milioane de bancnote false descoperite de polițiști în portul Constanța Sud erau doar recuzită pentru film. Hârtiile de 50, 100, 200 și 500 de euro ar fi avut însemnul „PROP COPY”, semn care indică faptul că acestea sunt falsificate.

Acest tip de semnalizare ajută la identificarea și izolarea rapidă a bancnotelor contrafăcute în operațiuni de control monetar sau investigații financiare.

„Poliția Română se laudă cu o captură uriașă de bancnote contrafăcute, numai că pe ele scrie prop-copy, adică sunt copii de recuzită, nu contrafăcute. Nu știm cine le-a comandat de pe Temu, dar le găsiți la Poliția Română”, a fost mesajul apărut pe pagina de Facebook Corupția Ucide.

Un caz în care bancnotele „PROP COPY” au folosite cu scop de înșelăciune, descoperit în Olt

La scurt timp, Poliția Română a venit cu o reacție și a oferit exemplul unui caz de înșelăciune cu bancnote false din județul Olt. Acolo, un adolescent de 16 ani ar fi prezentat bancnote cu însemnul „prop copy” într-o societate comercială, iar în schimbul lor ar fi primit 4.800 de lei.

„Exemplu caz – înșelăciune cu bancnote false (inscripția PROP COPY). La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 € cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina.

În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€”, a mai explicat Poliția Română, în mediul online.





