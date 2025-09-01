Valul de violențe a început de vineri seara

Creșterea violenței survine în timp ce președintele Donald Trump ia în considerare trimiterea Gărzii Naționale la Chicago.

Această situație a început vineri seara, când o femeie de 25 de ani a fost găsită împușcată într-un apartament din South Shore, Chicago, chiar înainte de miezul nopții. Aceasta a fost împușcată de două ori în abdomen și o dată în piciorul stâng.

O altă femeie din apartament a fost rănită. Câteva ore mai târziu, sâmbătă dimineața, doi bărbați erau afară în East Garfield Park când un SUV închis la culoare s-a apropiat și un atacator a deschis focul.

Cei doi bărbați, în vârstă de 29 și 32 de ani, au fost împușcați, potrivit ABC afiliat WLS-TV. Bărbatul de 29 de ani a fost împușcat de mai multe ori și a murit la spitalul Mount Sinai.

Seara, o femeie de 43 de ani din Altgeld Gardens a fost atacată de cinci bărbați care au tras multiple focuri, iar ea a murit ulterior la spital.

În Bronzville, șapte persoane au fost rănite sâmbătă seara, într-un atac în masă la o adunare mare. Câteva ore mai târziu, în Humboldt Park, patru persoane au fost împușcate într-un atac din mașină.

Bărbat împușcat în cap în timpul unei dispute, în Englewood

Duminică dimineața, un bărbat de 33 de ani a fost ucis în cartierul Englewood, după ce a fost împușcat în cap în timpul unei dispute.

Alte atacuri în masă au urmat, în ciuda insistențelor oficialilor că orașul nu are nevoie de ajutorul lui Trump.

În Pilsen, trei bărbați au fost împușcați într-un alt atac de dimineață. Un bărbat de 46 de ani a murit, iar ceilalți doi au supraviețuit cu răni la picioare.

După-amiaza, un băiat de 14 ani a fost împușcat în braț și mână în Lawndale, fiind lângă un trotuar. Se așteaptă să se recupereze.

Luni, după ora 1 dimineața, alte cinci persoane au fost împușcate la o adunare mare în apropiere de Ellis Park. Un băiat de 17 ani a rămas în stare critică. Poliția a recuperat patru arme și a interogat o persoană.

O persoană ucisă în Atlanta

Chicago nu a fost singurul oraș american afectat de violență în ultimul weekend de vară.

Poliția din Atlanta a declarat că un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis după ce o ceartă între actualul și fostul iubit al unei femei a degenerat. Suspectul, considerat a fi actualul iubit, a fugit de la fața locului.

Poliția a fost chemată de mai multe ori în ultimele șase luni la complexul de apartamente pentru conflicte domestice între femeie și fostul său iubit. Cei doi au doi copii mici.

Luni dimineața, fostul iubit ar fi încercat să intre în apartamentul femeii, declanșând o confruntare cu alt bărbat, care a degenerat într-un atac armat. Numele celor implicați nu au fost încă făcute publice.

Focuri de armă la Cincinnati

Trei tineri au fost uciși duminică după-amiaza în Mt. Washington, Ohio, înainte ca atacatorul să-și îndrepte arma spre sine. Două dintre victime au murit la fața locului, iar a treia a fost transportată la spital, unde a decedat ulterior.

Câteva ore mai târziu, o femeie de 22 de ani a fost împușcată în cap în Millvale și a murit la fața locului.

Copil ucis în Houston

Poliția din Houston a confirmat că un băiat de 11 ani a fost împușcat mortal sâmbătă seara. Băiatul a murit duminică din cauza rănilor.

Doi morți în California

Doi bărbați au murit duminică dimineața după ce s-au tras focuri de armă în Don Knabe Regional Park, Cerritos, Los Angeles. Victimele nu au supraviețuit rănilor, deși au fost transportate la spital.

Femeie ucisă în Crossfire

Poliția din New York a declarat că o femeie de 69 de ani a fost împușcată mortal în față în East Harlem, prinsă într-un schimb de focuri între trei bărbați. Alte trei persoane au fost rănite în Manhattan, East Village.

O persoană ucisă în Carolina de Nord

Poliția din Nashville, Carolina de Nord, a confirmat că o persoană a murit duminică după ce a fost găsită cu multiple răni de armă într-o casă. Oficialii au numit cazul „act de violență fără sens”.

