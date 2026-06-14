Primul magazin Lefties din România a fost deschis în Craiova, în octombrie 2023, odată cu lansarea mallului Promenada. Alte locații ale brandului funcționează în Timișoara, Suceava și Ploiești.

Fondat în 1999 pentru a valorifica stocurile rămase de la Zara, Lefties a evoluat într-un brand independent, cu echipă proprie de design și colecții variate. Deși mai puțin vizibil decât alte mărci din portofoliul Inditex, precum Zara, Massimo Dutti sau Bershka, Lefties atrage clienții prin prețurile accesibile și o gamă diversificată de produse.

Anterior, spațiul de 3.200 de metri pătrați din AFI Cotroceni a fost ocupat de unul dintre cele mai mari magazine C&A din România, deschis în 2009, concomitent cu inaugurarea mallului. Închiderea acestuia a fost raportată de Profit.ro, marcând finalul unei etape pentru retailerul de modă în această locație.

Grupul Inditex, cunoscut pentru branduri precum Zara, Pull&Bear, Stradivarius sau Oysho, continuă să-și extindă rețeaua în România, care include acum 26 de magazine Zara, 30 de Bershka și 25 de Stradivarius, printre altele. Cu deschiderea magazinului din AFI Cotroceni, Lefties își consolidează poziția pe piața locală, adresându-se unui public dornic de modă accesibilă și modernă.

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