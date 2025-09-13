Moșteanu, despre vârsta de pensionare a militarilor

Moşteanu a explicat că legea privind pensionarea militarilor, adoptată în 2023, a fost un jalon în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public. Vârsta de pensionare pentru militari a fost… Legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, a fost jalon PNRR. Şi acolo există până în 2030 la 60 de ani, până în 2035 ajunge gradual în fiecare an până la 65 de ani.

Asta este acum, în vigoare. De aici sunt nişte deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiţi militari sau ofiţeri îl fac şi au nişte deduceri din această perioadă maximă şi îşi pot deduce anumite perioade astfel încât ies mai devreme la pensie. Discuţia e la aceste deduceri, nu la vârstă, cred”, a afirmat acesta la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, conform News.ro.

Referitor la părăsirea sistemului, Moşteanu a subliniat că o astfel de situație ar putea crea un gol în structurile de comandă, ce ar fi dificil de remediat pe termen lung.

„Avem o lege din 2023 care este jalon PNRR, care mai mult pune nişte condiţii speciale pentru cei pe care legea în 2023 i-a prins să zic pe drum şi a zis «OK, mai rămâneţi până în 2028». Ar fi foarte grav să depopulăm un sistem atât de specific cum este sistemul naţional de apărare că aici vorbesc şi de armată, vorbesc şi de Ministerul de Interne şi de servicii pentru că dacă îţi pleacă brusc foarte mulţi din zona de comandă când sunt în maturitatea funcţiei, ai o problemă ani de zile după aia. Nu e vorba doar anul ăsta sau anul viitor, ai o problemă ani de zile, se creează o gaură în tot sistemul şi asta nu poate fi acoperită uşor”, a explicat el.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

România nu trimite militari în Ucraina, dă asigurări Moșteanu

După ce, în urmă cu câteva luni, mai mulți români din diaspora s-au plâns că au primit un document prin care ar fi fost convocați la un centru militar din țară pentru „evaluarea și inițierea procedurilor de recrutare în cadrul Forțelor Armate ale României”, informație demontată și la acea vreme de MApN, Ionuț Moșteanu a oferit noi informații.

În cadrul aceleiași emisiuni TV, ministrul Apărării a respins categoric ideea că România ar trimite militari în Ucraina, calificând-o drept „o minciună şi o speculaţie”.

„Asta este o minciună şi o speculaţie. Tot opoziţia spune, care sunt inconştienţi din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri şi propagând minciuni în spaţiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze şi România şi societăţile de pe flancul de est. Şi iată îşi găseşte nişte oameni utili care îi promovează această propaganda. Au spus până de curând că ştiau ei că pe 3 septembrie intră România în război. Ei sunt absolut inconştienţi să facă astfel de lucruri. Nu înţeleg că chiar şi luxul de a face ce opoziţie este dat de democraţie funcţională. Este corect să fie aşa, e corect ca opoziţia să poată spune lucruri, dar lucruri ce ţin de politici, lucruri ce ţin de realităţi, nu minciuni în halul ăsta, minciuni care îl ajută doar pe Putin. Iată că şi-a găsit Putin nişte oameni în România care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni”, a precizat Moșteanu.

Referitor la exerciţiile de mobilizare, Moşteanu a explicat „Sunt exerciţii normale de mobilizare prin care rezerva operaţională face nişte antrenamente din când în când. E absolut firesc, orice ţară face asta şi ţine în contact şi îşi ţine antrenată rezerva operaţională, dar din nou spun faptul că Rusia şi-a găsit nişte oameni politici care instrumentalizează tot acest război din Ucraina este un lucru grav. Responsabilitatea noastră, a celor care credem şi ţinem la democraţie şi credem în democraţie, este să demontăm aceste lucruri de fiecare dată când apar”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE