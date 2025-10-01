Producția de „Varză de Bălești” a scăzut semnificativ din cauza secetei din 2025

Varza de Bălești este o tradiție culinară apreciată în Gorj, iar acum a ajuns în centrul atenției din pricina unor controverse iscate între producători. Producția a scăzut semnificativ în ultimii ani, astfel că bișnițarii ar fi profitat și ar fi cumpărat varză clasică pe care o vând la poartă sub numele legumei extrem de populare din Gorj.

„Cei care mai producem varză la Bălești ne știm foarte bine. Am fost mulți, dar am rămas puțini”, a spus unul dintre comercianții locali pentru sursa citată mai sus.

Acesta atrage atenția asupra faptului că mulți localnici din comuna Bălești au început să facă bișniță la poartă și aduc varza cu TIR-ul.

Cum recunoști „Varza de Bălești” adevărată

Pentru a vă asigura că obțineți varză autentică de Bălești:

Vizitați direct grădinile producătorilor

Verificați proveniența și calitatea verzei

Fiți atenți la prețuri nejustificat de mari

Cât costă un kilogramul de varză de Bălești

Adevărații producători recomandă cumpărarea directă din grădină. Producătorul local spune că el are clienții proprii pe care îi servește de ani de zile și care știu exact că de la el cumpără „varza de Bălești”, nu alte soiuri importate.

„Eu vând kilogramul de varză între 2 și 3 lei în funcție de mărime. Am clienții mei de ani de zile și oamenii știu că la mine intre în grădină și o ia pe ales”, a mai explicat el.

Mulți vânzători oferă varză la poartă, pretinzând că este din Bălești. În realitate, aceasta poate fi adusă din alte zone și revândută la preț dublu.

„Majoritatea din cei care vând la poartă, cumpără varză de la Târgu-Jiu de la cei care o aduc din țară cu TIR-ul”, spune acesta.

De ce este „varza de Bălești” atât de căutată pentru conservele de iarnă

Varza de Bălești are anumite caracteristici care o fac valoroasă și foarte apreciată în rândul românilor, în special al gorjenilor:

Frunzele sunt foarte moi și subțiri, ceea ce o face ca acest soi să fie ideal pentru rețetele de varză murată și pentru preparate tradiționale precum sarmalele, deoarece se pot împacheta ușor fără să se rupă.

Se murează rapid și rezistă bine pentru perioade lungi, chiar și în condiții de temperatură mai ridicată, ceea ce o face preferată pentru conservare.

Are o textură fină și o savoare autentică, specifică zonei Gorj, datorită solului și condițiilor climatice locale care favorizează creșterea acestei verze.

Căpățâna este formată din multe frunze (60-75% din greutatea plantei), cu o formă compactă și o greutate ce poate varia, oferind o bună randament pentru consum și procesare.

Tradiția cultivării verzei în Bălești asigură experiența fermierilor în îngrijirea și selecția celor mai bune răsaduri și tehnici agricole pentru o recoltă de calitate superioară.

