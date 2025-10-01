Producția de „Varză de Bălești” a scăzut semnificativ din cauza secetei din 2025

Varza de Bălești este o tradiție culinară apreciată în Gorj, iar acum a ajuns în centrul atenției din pricina unor controverse iscate între producători. Producția a scăzut semnificativ în ultimii ani, astfel că bișnițarii ar fi profitat și ar fi cumpărat varză clasică pe care o vând la poartă sub numele legumei extrem de populare din Gorj.

„Cei care mai producem varză la Bălești ne știm foarte bine. Am fost mulți, dar am rămas puțini”, a spus unul dintre comercianții locali pentru sursa citată mai sus.

Acesta atrage atenția asupra faptului că mulți localnici din comuna Bălești au început să facă bișniță la poartă și aduc varza cu TIR-ul.

Cum recunoști „Varza de Bălești” adevărată

Pentru a vă asigura că obțineți varză autentică de Bălești:

  • Vizitați direct grădinile producătorilor
  • Verificați proveniența și calitatea verzei
  • Fiți atenți la prețuri nejustificat de mari

Cât costă un kilogramul de varză de Bălești

Adevărații producători recomandă cumpărarea directă din grădină. Producătorul local spune că el are clienții proprii pe care îi servește de ani de zile și care știu exact că de la el cumpără „varza de Bălești”, nu alte soiuri importate.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„Eu vând kilogramul de varză între 2 și 3 lei în funcție de mărime. Am clienții mei de ani de zile și oamenii știu că la mine intre în grădină și o ia pe ales”, a mai explicat el.

Mulți vânzători oferă varză la poartă, pretinzând că este din Bălești. În realitate, aceasta poate fi adusă din alte zone și revândută la preț dublu.

„Majoritatea din cei care vând la poartă, cumpără varză de la Târgu-Jiu de la cei care o aduc din țară cu TIR-ul”, spune acesta.

De ce este „varza de Bălești” atât de căutată pentru conservele de iarnă

Varza de Bălești are anumite caracteristici care o fac valoroasă și foarte apreciată în rândul românilor, în special al gorjenilor:

  • Frunzele sunt foarte moi și subțiri, ceea ce o face ca acest soi să fie ideal pentru rețetele de varză murată și pentru preparate tradiționale precum sarmalele, deoarece se pot împacheta ușor fără să se rupă.
  • Se murează rapid și rezistă bine pentru perioade lungi, chiar și în condiții de temperatură mai ridicată, ceea ce o face preferată pentru conservare.
  • Are o textură fină și o savoare autentică, specifică zonei Gorj, datorită solului și condițiilor climatice locale care favorizează creșterea acestei verze.
  • Căpățâna este formată din multe frunze (60-75% din greutatea plantei), cu o formă compactă și o greutate ce poate varia, oferind o bună randament pentru consum și procesare.

Tradiția cultivării verzei în Bălești asigură experiența fermierilor în îngrijirea și selecția celor mai bune răsaduri și tehnici agricole pentru o recoltă de calitate superioară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru playoff
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Libertateapentrufemei.ro
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Avantaje.ro
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta”
Știri România 21:36
Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta”
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Știri România 20:11
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Parteneri
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Adevarul.ro
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
ObservatorNews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mediafax.ro
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome
KanalD.ro
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome

Politic

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt