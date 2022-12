Vasile Dîncu și-a dat demisia din funcția de ministru al apărării pe 24 octombrie.

Vasile Dîncu a declarat, întrebat de ce s-a retras din funcţia de ministru şi dacă au existat presiuni, că „ajungea într-o situaţie în care să nu îşi poată continua activitatea aşa cum ar fi dorit.

„Aveam foarte multe proiecte şi am simţit că mi se blochează câteva proiecte am şi înţeles de unde vin presiunile şi în momentul acela am zis că nu vreau să suporte alţii poate inabilitatea mea de comunicare cu preşedintele României”, a arătat fostul ministru al apărării.

Întrebat cum se comunică cu preşedintele, Vasile Dîncu a spus: „Nu se comunică cu preşedintele foarte mult, sunt comunicări instituţionale, de cele mai multe ori prin scrisori. Am vorbit de câteva ori, am fost şi la CSAT. (..) Multă lumea mi-a sugerat să mă duc să vorbesc cu preşedintele. Să mă duc, că ceva, există o chestiune care ne încurcă. Ce să vorbesc? Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”.

Înainte de momentul demisiei fostul ministru al apărării a făcut o serie de declarații care au stârnit o serie de reacții în mediul public.

„Războiul va mai continua și singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă (…) Ţările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanţii de securitate şi o pace cu Rusia. Singură Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina, în momentul acesta, nu poate să îşi permită, să-şi asume (…) pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică”, a spunea Vasile Dîncu, la Prima TV, pe 8 octombrie.

Ulterior, declarațiile lui Dîncu au fost taxate și de președintele PSD, Marcel Ciolacu: „Când ești ministru al apărării într-o țară cu cea mai lungă frontieră cu o țară aflată într-un conflict armat, părerea mea este că nu mai ai crezuri. Ai o politică a statului român”.

