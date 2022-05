Întrebat dacă ar accepta să candideze pentru funcţia de preşedinte al României, Vasile Dîncu a menționat că cei care îşi doresc acest lucru trebuie să ia în calcul ce sunt dispuși să sacrifice.

„Nu poţi să îţi doreşti să fii preşedintele României, nu aş avea această obrăznicie şi nici această lipsă de modestie încât să cred că aş merita să îmi doresc. Cel care va fi preşedintele României sper să fie un preşedinte pe care să îl aleagă oamenii şi să îl aleagă în funcţie de vocaţia lui de constructor al ţării”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, potrivit news.ro.

Și a continuat: „Pentru foarte mulţi politicieni, visul este să meargă la capăt. Eu cred însă că este o limită pe care trebuie să ţi-o înţelegi singur. Şi trebuie să înţelegi singur cât eşti capabil să sacrifici pentru această funcţie, pentru funcţia ultimă, să spunem”.

Dîncu a subliniat că nu își dorește nici funcția de premier, deși în trecut au fost discuții, pe vremea când Liviu Dragnea conducea PSD, dar în final a fost aleasă Viorica Dăncilă.

„Nu îmi doresc această funcţie, nu mi-am dorit-o nici atunci, chiar dacă foarte mulţi au gândit pentru mine sau au încercat să mă împingă în faţă, în acel moment nici nu mi-am dorit foarte mult această funcţie şi nici nu am vorbit cu preşedintele de atunci al partidului (n.red. – Liviu Dragnea) care era un prieten al meu, în acel moment, nu am vorbit despre asta”, a precizat Vasile Dîncu.

L-am lăsat să aleagă aşa cum poate el, după mintea lui, după simţirea lui şi a ales mai prost (n.red. – pe Viorica Dăncilă) decât m-ar fi ales pe mine, dar nu înseamnă că eu aş fi avut un succes mai mare. Am avut o discuţie atunci şi am văzut care sunt proiectele de viitor şi m-am retras şi din viitorul guvern în care trebuia să am o poziţie. Voiam să fiu ministrul Culturii, era visul meu de a ieşi din politică.

