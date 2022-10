Vaza are un corp sferic și un gât lung cilindric și este decorată cu dragoni și nori, conform listării. Vazele Tianqiuping sunt cunoscute și sub denumirea de vaze cu „sferă cerească” datorită formei lor.

Estimate: $2,000



Final Price: $7.7 Million



This Chinese Tianqiuping vase sold for more than 4000x its estimate via the French auction house @OsenatSVV



Experts dated the vase to the 20th century but bidders in Asia seem to believe that it’s at least 200 years old pic.twitter.com/tn5ZTZWjcd