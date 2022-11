Pe 22 noiembrie, poliția suedeză a anunțat că a arestat doi cetățeni, suspectați de spionaj. Cuplul a fost reținut în suburbiile Stockholmului, iar casa lor a fost percheziționată. În timpul operațiunii, polițiștii au folosit două elicoptere.

Ziarul Aftonbladet a notat că cei doi sunt emigranți din Rusia. Cuplul a venit în Suedia la sfârșitul anilor 1990. Publicația relatează că bărbatul ar putea fi angajat în spionaj în ultimii 10 ani, iar soția sa l-a ajutat.

Platforma „Dossier” și publicația suedeză Expressen au relatat că deținuții sunt Serghei Skvorțov și Elena Kulkova.

Hristo Grozev, unul dintre fondatorii platormei de investigații Bellingcat, a căutat date despre cetățenii ruși. A concluzionat că ei dețin un apartament într-un bloc din Moscova, unde locuiesc mai mulți ofițeri de informații ruși.

Poate fi o coincidență, „dar vecinii sunt interesanți”, susțin jurnalilștii de investigații. La respectiva adresă, bărbatul este proprietar, iar fiica rușilor are domiciliul acolo.

This week, a Russian couple living in Sweden for the past 20 years were arrested, with the husband detained under suspicion of working for the Russian intelligence services. @christogrozev did some digging and made some interesting discoveries about their neighbours in Moscow. pic.twitter.com/0VRnvHKlNt