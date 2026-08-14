Venituri și impozite în creștere

Milionarii din Moldova au raportat venituri cumulate de 32,8 miliarde de lei moldovenești (1,64 miliarde de euro) în 2025, comparativ cu 28,3 miliarde de lei moldovenești (1,42 miliarde de euro) în 2024 și 19,7 miliarde de lei moldovenești (985,9 milioane de euro) în 2023. Impozitul total colectat de la această categorie a urcat, de asemenea, de la 1,4 miliarde de lei moldovenești (70,1 milioane de euro) în 2023 la 2,3 miliarde de lei moldovenești (115,1 milioane de euro) în 2025.

Conform raportului, majoritatea veniturilor declarate de milionari provin din dividende, urmate de salarii, închirierea proprietăților, drepturi de autor și venituri reținute la sursă.

Cine sunt milionarii Moldovei?

Din totalul de 9.643 de milionari, 5.005 persoane au câștigat între 1 și 2 milioane de lei moldovenești (50.045–100.091 euro), 2.992 între 2 și 4 milioane de lei moldovenești (100.091–200.181 euro), 698 între 4 și 6 milioane de lei moldovenești (200.181–300.272 euro), 464 între 6 și 10 milioane de lei moldovenești (300.272–500.453 euro), iar 484 au depășit pragul de 10 milioane de lei moldovenești (500.453 euro) anual. Cel mai mare venit declarat de o persoană fizică în 2025 a fost de 169,6 milioane de lei moldovenești (8,49 milioane de euro).

Dintre acești contribuabili, 6.622 sunt bărbați, iar 3.021 sunt femei. Interesant este că cel mai tânăr milionar are doar 16 ani, iar cel mai în vârstă 88 de ani.

Situația generală a veniturilor în 2025

În total, Serviciul Fiscal de Stat a recepționat 104.664 de declarații de impozit de la întreprinderi și organizații necomerciale, în creștere cu 6,2% față de 2024. Persoanele fizice au depus 211.159 de declarații, cu 2,1% mai multe decât în anul precedent.

Veniturile totale declarate de contribuabili în 2025 au atins 776,5 miliarde de lei moldovenești (38,86 miliarde de euro), iar profitul raportat a fost de 76,3 miliarde de lei moldovenești (3,82 miliarde de euro), reprezentând o creștere de 24,7%. În același timp, pierderile fiscale s-au redus cu 29,5%, iar numărul contribuabililor care au declarat pierderi a scăzut cu 15,7%.

Domeniile economice dominante

Comerțul a generat cea mai mare parte a obligațiilor fiscale, cu 32%, urmat de activitățile financiare și de asigurări (11%) și industria prelucrătoare (10%). În total, impozitele pe venit declarate de întreprinderi s-au ridicat la 8,4 miliarde de lei moldovenești (420,4 milioane de euro), în creștere cu 15,1% față de anul precedent.

Salariile, principala sursă de venit pentru persoanele fizice

La nivelul persoanelor fizice, veniturile totale declarate au fost de 144,8 miliarde de lei moldovenești (7,25 miliarde de euro), dintre care 73,5% au provenit din salarii. Raportul Serviciului Fiscal de Stat, citat de Moldova1, arată de asemenea o creștere a veniturilor din dividende și din creșterea de capital.

Sprijin pentru educație și implicare civică

În 2025, 9.793 de persoane fizice au beneficiat de deduceri fiscale pentru cheltuieli eligibile, care au totalizat 112,55 milioane de lei moldovenești (5,63 milioane de euro). Din această sumă, 67,1% a fost alocată pentru cheltuieli legate de educația copiilor.

De asemenea, 53.478 de persoane au utilizat mecanismul desemnării procentuale, redirecționând 2% din impozitul pe venit. Suma totală distribuită în acest mod a fost de 28 de milioane de lei moldovenești (1,40 milioane de euro), cu 6,19 milioane de lei moldovenești (309.780 de euro) mai mult decât în 2024.

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