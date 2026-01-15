Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un caz teribil cutremură Italia: o fetiță de doar 10 ani, găzduită într-un centru de primire din Brescia, a fost violată și a rămas însărcinată.

Agresorul, un bărbat din Bangladesh, a fost condamnat la doar 5 ani de închisoare, ceea ce a stârnit o amplă indignare publică.

Totul s-a întâmplat la un centru de primire pentru migranți

Cazul a ieșit la iveală în vara anului 2024, când victima, care locuia împreună cu mama sa, originară din Africa Subsahariană, în fostul hotel transformat în centru de primire din San Colombano di Collio, s-a plâns de dureri abdominale.

În urma unui consult medical, doctorii au descoperit că fetița era însărcinată. Mărturiile copilului au condus autoritățile la arestarea agresorului, care locuia în același centru.

Judecătoare a schimbat acuzația

Judecătoarea Valeria Rey a schimbat acuzația din agresiune sexuală în act sexual cu o minoră, ceea ce a redus semnificativ pedeapsa cerută de procuroarea Federica Ceschi, de la 6 ani și opt luni, la doar 5 ani de închisoare. După executarea pedepsei, bărbatul urmează să fie expulzat din Italia.

Procurorul-șef din Brescia a spus că „așteptăm motivele și vom decide dacă vom face apel. Trebuie evaluată încadrarea juridică corectă a infracțiunii”.

Cazul a stârnit o amplă dezbatere publică în Italia, mulți considerând pedeapsa primită de agresor drept prea indulgentă în raport cu gravitatea faptei.

„O violență de o cruzime inumană, care îți taie respirația. Și totuși, justiția l-a condamnat la doar 5 ani”

Europarlamentara Lara Magoni, membră a partidului de guvernământ Fratelli dItalia, și-a exprimat șocul și dezamăgirea față de decizia instanței.

Aceasta a declarat că „o copilă de 10 ani a fost violat și a rămas însărcinată. O violență de o cruzime inumană, care îți taie respirația. Și totuși, justiția l-a condamnat pe agresor la doar 5 ani de închisoare. Verdictul din Brescia mă lasă fără cuvinte”.

Magoni a continuat să critice sentința și în cadrul unei dezbateri parlamentare, subliniind: „Cum putem vorbi de circumstanțe atenuante în cazul violului unui copil? Cum putem reduce totul la o pedeapsă simbolică, în timp ce această fetiță poartă un traumatism care o va urmări toată viața? Suntem îngroziți”.

„Crimă care a distrus copilăria unei fetițe”

Deputata Ligii Nordului, Simona Bordonali, care a vizitat personal fostul hotel, acum un centru special de primire, a declarat că este „cu adevărat șocată. 5 ani de închisoare pentru o crimă care a distrus copilăria unei fetițe și care o va marca pentru tot restul vieții reprezintă un răspuns dramatic inadecvat, având în vedere gravitatea faptelor”.

Ea a cerut „punerea serioasă la îndoială a proporționalității pedepselor, a adevăratei protecții a minorilor și a mesajului pe care riscă să-l transmită astfel de pedepse”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE