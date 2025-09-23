  • Atentatele din SUA din 11 septembrie 2001 s-au soldat cu 2.977 de morți din 90 de țări. Printre victime s-au numărat și 5 români. Al-Qaida a revendicat atacurile, iar Osama bin Laden a fost „creierul” lor. El a fost ucis ăee 2 mai 2011, de forțele de operațiuni speciale americane,. în complexul său din Abbottabad .

„Aș fi un om mic dacă aș disprețui numele bunicului meu”

Omar pretinde nu a fost niciodată de acord cu acțiunile tatălui său și a fost șocat de suferința provocată de atentatele de la 11 septembrie. Astăzi, el încearcă să își construiască o viață proprie, departe de umbra tatălui său.

El este singurul fiu al lui Osama bin Laden care a respins public acțiunile tatălui său.

Deși poartă un nume infam de familie, Omar spune că nu își va renega niciodată trecutul. Îl cheamă și Mohammed, prenumele bunicului. „Aș fi un om mic dacă aș disprețui numele lui. Sunt mândru să port numele bunicului meu, Mohammed Bin Laden. A călătorit în Arabia Saudită, a muncit din greu pentru a construi un imperiu al construcțiilor și s-a pus de partea corectă a regelui Abdulaziz”, a declarat el, pentru The New Statesman.

Omar a dezvăluit că reacția inițială a oamenilor când află cine este tatăl său este de surprindere. „Dar după ce își revin, sunt curioși despre viața mea și de obicei îmi întind o mână prietenească”, a spus el.

Acest lucru l-a făcut să creadă că „majoritatea oamenilor au inimi foarte bune”.

Alături de Osama, în taberele de pregătire a teroriștilor

„Rareori aveam timp să sau cu tata, se temea pentru siguranța noastră, Când am plecat din Arabia Saudită în Sudan, am trăit mai normal, dar apoi ne-am mutat în Afganistan și viața a devenit mai mult decât grea”, a explicat Omar.

În 1996, Osama bin Laden l-a ales pe Omar, al patrulea fiu al său, să îl însoțească în munții Tora Bora din Afganistan. Acolo, Omar a devenit băiatul care îi servea ceaiul tatălui său, în timp ce acesta înființa tabere de antrenament pentru teroriști.

Omar a decis să își părăsească tatăl cu câteva luni înainte de atentatele de la 11 septembrie, pe care le-a condamnat.

Nu am crezut niciodată că tatăl meu este capabil de măcelul din America. Era ceva prea mare pentru mica lui organizație. Nu pot vorbi în numele familiei tatălui meu. Acest subiect este prea dureros pentru noi ca să vorbim despre el. Am fost cu toții atât de șocați de suferința acelor oameni sărmani încât, după acea dimineață, niciunul dintre noi nu a mai avut o discuție despre asta.

„Doar o dată mi-a cerut să mă alătur, la o întâlnire cu luptătorii lui. Fiii lui eram prezenți, deși niciunul dintre noi nu era luptător. A vorbit despre cât de mare este o onoare să-ți dai viața pentru Islam și a spus că oricine vrea să-și dea viața ar trebui să-și treacă numele pe o hârtie, în moschee“, explică Omar.

„Mi-a spus că sunt fiul ales să-i continui munca. A fost dezamăgit când i-am spus că nu sunt potrivit pentru acea viață. Nu-mi plac dezacordurile sau violența”, a adăugat el.

În 2010, Omar bin Laden a declarat, pentru ABC, că Osama l-a bătut crunt când era copil din că „zâmbea prea larg”.

Pictură anti-PTSD

Astăzi, Omar folosește arta ca o modalitate de a face față trecutului său traumatic. El pictează scene din munții unde s-a ascuns tatăl său după 11 septembrie.

Vreau ca lumea să înțeleagă că am crescut, că mă simt confortabil cu mine însumi pentru prima dată în viața mea.

Omar continuă să se lupte cu Tulburarea de Stres Postraumatic (PTSD) și tulburarea bipolară. El speră că pictura „va deschide lumina în viața mea din nou”.

Omar bin Laden, în 2022, la o expoziție proprie în Le Teilleul, Franța, unde Omar a trăit din 2016 până în 2023. Foto: Profimedia

Deși unii spun că seamănă izbitor cu tatăl său, Omar crede că talentul său artistic vine de la mama sa. El a scris împreună cu cea care i-a dat viață și o carte intitulată „Growing Up bin Laden” („Crescând ca bin Laden”.

Gonit din Franța

Omar bin Laden a petrecut ani în Normandia, în nordul Franței, unde și-a câștigat existența pictând peisaje.

Însă ministru de Interne Bruno Retailleau a semnat, în 2023, un ordin care i se interzice să se întoarcă în Franța, acuzându-l că a publicat, în 2022, postări pe rețelele de socializare care „glorificau terorismul”, a notat BBC.

Omar Bin Laden a părăsit Franța în 2023, după ce permisul de ședere i-a fost revocat pentru 2 ani de către oficiali în urma acestor postări.

Presa franceză a relatat că disputa se referea la conținutul care marca aniversarea morții tatălui său.

Fratele lui Omar, „prințul moștenitor al terorii”

Dacă Omar are o viață liniștită, Hamza bin Laden (35 de ani), alt fiu al lui Osama bin Laden, este cunoscut drept „prințul moștenitor al terorii“.

El a supraviețuit încercărilor CIA de a-l ucide în 2019, conduce în secret Al-Qaida și pregătește, în secret, atentate teroriste în Occident, pe modelul 11 septembrie 2001, arăta, anul trecut, un raport al serviciilor de informații britanice.

  • În 2022, Ayman al-Zawahiri, un egiptean care a condus Al-Qaida, după ce Osama Bin Laden a fost ucis de SUA în 2011, în Pakistan.
  • Hamza și liderul de facto al Al-Qaida, Saif al-Adel (în traducere „Sabia Răzbunării”), care are 66 de ani, folosesc case sigure în Afganistan.

Hamza și cele patru soții ale sale s-au adăpostit în Iran de câțiva ani pentru a se ascunde de CIA. În 2019, președintele american de atunci, Donald Trump, a susținut că a ordonat o lovire cu succes asupra locului în care se ascundea Hamza într-un atac aerian în provincia Ghazni din sud-estul Afganistanului. Nicio dovadă ADN nu a fost obținută de CIA.

