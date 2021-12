„E ora 5, am mai bine de o oră de când sunt pe străzile din Bacău și nu am văzut niciun utilaj de deszăpezire sau de împrăștiere a materialului antiderapant. Nici mașinile frumos strălucitoare pozate și postate ieri pe Facebook, nici utilajele firmelor contractate pentru anumite loturi.

Le-aș fi mobilizat și ținut din scurt, așa cum se cuvine și cum s-a întâmplat fără probleme anul trecut, numai că, după cum deja știți și voi, primarul mi-a retras aceste atribuții. Se pare că orașul nu are nevoie de un viceprimar energic și matinal care să ia Bacăul la pas și să verifice acțiunile de deszăpezire.

Am fost mai devreme la dispeceratul din sediul central al primăriei din care am fost expulzat și comandamentul transmite că utilajele sunt pe teren. Unde? Eu nu le văd, iar pe arterele principale (că de cele secundare nici nu mai are rost să pomenesc) s-a depus deja un strat de 10 centimetri care adăpostește o peliculă fină de gheață/polei. Înțeleg că și Poliția Rutieră a tot sunat în ultimele ore la dispecerat cu aceleași probleme.

Aș fi făcut mai mult în această dimineață, dar mi s-a transmis să nu-mi «mai bag nasul» în nicio chestiune municipală de care nu răspund dacă vreau să nu fiu acuzat pentru infracțiunea de… uzurpare a calităților oficiale.

Dacă citiți acest mesaj la cafea, recomandarea și totodată rugămintea mea este să lăsați mașina acasă astăzi, căci în trafic va fi cu siguranță jale. De asemenea, să nu uităm că este obligația noastră cetățenească și legală ca în jurul blocurilor/magazinelor/locurilor de muncă să ieșim afară pentru curățarea zăpezii astfel încât să facilităm circulația pietonilor, clienților, vizitatorilor etc.”, a scris Ghingheș pe Facebook, unde a postat și mai multe imagini.

