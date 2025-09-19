Ce arată detaliile celui mai recent raport privind victimele atacurilor din Gaza

Un nou raport al organizației independente ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) arată că aproximativ 15 din 16 palestinieni uciși de armata israeliană în Gaza de la reluarea ofensivei în martie au fost civili. Potrivit sursei citate mai sus, această rată a mortalității civile este una dintre cele mai ridicate înregistrate de la începutul conflictului.

Pentru realizarea raportului, cercetătorii au analizat: rapoarte ale armatei israeliene; surse media locale și internaționale de încredere și declarații ale Hamas și ale altor grupări.

Cum arată bilanțul victimelor din Gaza din martie 2025 și până în prezent

Conform datelor ACLED, citate de The Guardian, din martie până în prezent:

Israelul susține că a ucis peste 2.100 de operativi Hamas

ACLED estimează că numărul real este mai aproape de 1.100, incluzând și figuri politice Hamas

Peste 16.000 de palestinieni au fost uciși în total

Aceste cifre vor crește presiunea internațională asupra Israelului, în contextul în care forțele sale avansează în Gaza City, forțând evacuarea a până la un milion de oameni.

În luna august, sursa citată mai sus a dezvăluit că datele interne ale Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) indicau o rată a mortalității civile de 83% între octombrie 2023 și mai 2024.

„Există o tensiune între protejarea civililor și cerințele operațiunilor militare rapide”, a explicat un ofițer militar israelian, pentru presa străină.

Care este strategia militară a Hamas în războiul din Gaza

Forțele militare Hamas au fost slăbite în ultimele luni, iar experții sunt de părere că nu există șanse ca aceștia să învingă Israelul în Gaza. Ameneh Mehvar, analist senior ACLED pentru Orientul Mijlociu și co-autor al raportului, a declarat:

„Hamas a fost slăbit fără îndoială și nu crede că poate opri sau învinge Israelul și să-l scoată din Gaza prin forță militară. În acest moment, Hamas încearcă să păstreze ce a mai rămas din mișcare”, spune ea.

Datele raportului indică faptu că:

Numărul lunar al atacurilor dintre Hamas cu forțele israeliene a scăzut dramatic.

Hamas se bazează mai mult pe clădiri capcană și bombe artizanale.

Prezența Hamas este acum limitată în principal la Gaza City și Deir al-Balah.

Situația umanitară din Fâșia Gaza este catastrofală și continuă să se degradeze din cauza ofensivei israeliene. Peste 65.000 de persoane au murit, majoritatea fiind civili, iar peste 160.000 au fost rănite în urma conflictului. Copiii din Gaza mor de foame în timpul războiului, cei mai mulți dintre ei fiind subnutriți.

Aproape 90% din locuințe sunt avariate, iar serviciile de sănătate au cedat, complicând accesul la îngrijiri medicale vitale. În nordul teritoriului, foametea a fost declarată, iar milioane de oameni se confruntă cu lipsa alimentelor și a apei.

Blocadele repetate și restricțiile impuse au făcut ca ajutorul umanitar să ajungă insuficient și greu accesibil, ceea ce agravează criza. Organizațiile internaționale continuă să apeleze la o intervenție urgentă pentru a preveni o catastrofă umanitară de proporții totale.

Situația este însoțită de mari suferințe ale populației civile, cu numeroase familii strămutate și cu acces limitat la resurse de bază. Chiar și așa, Israelul nu recunoaște foametea din Gaza și nici criza umanitară generată de război, în special în rândul copiilor.

