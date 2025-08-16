„Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credință a președintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina. Din păcate, așa cum a reieșit din conferința de presă, pretențiile lui Vladimir Putin sunt mult mai mari”, a scris Negrescu pe Facebook.

El consideră că țara noastră trebuie să urmărească patru teme majore: Situaţia la Marea Neagră, prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul estic, riscul reintrării Republicii Moldova sub influenţa Rusiei, implicarea României în reconstrucţia Ucrainei, dar și „marile proiecte economice din regiune, unde România riscă să fie exclusă”

„Summitul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuții cruciale cu SUA dar și în interiorul UE și NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”, a conchis Negrescu.

Și ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis că România salută întâlnirea pentru pace programată luni, 18 august, la Washington, dintre Trump și Zelenski și a adăugat că implicarea SUA și a Europei sunt vitale pentru pacea în Ucraina și securitatea regională.

„Dialogul din Alaska a reprezentat un prim pas către deblocarea negocierilor, iar noi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întâlnire cu președintele Zelenski la Washington”, a afirmat Oana Țoiu pe rețeaua X, fostă Twitter.

„Rămânem convinși că, prin unitate transatlantică și solidaritate europeană, putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitatea durabilă să constituie fundamentul prosperității în regiune. România este și va continua să fie o parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, întrucât stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a precizat ministrul de Externe.

Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore vineri, 15 august, la baza militară americană din Alaska situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Interesant este că Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit".

Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

După câteva ore, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost chemat de Donald Trump la Washington și va merge acolo pe 18 august ca să discute încheierea războiului.