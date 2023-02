„Nu am semnat nimic din materialul pe care mi l-au prezentat procurorii”, a afirmat Piturcă, la ieșire din sediul poliției Ilfov, unde trebuie să dea „cu subsemnatul” pe perioada controlului judiciar.

„Fiul meu a investit banii mei în acele produse, măști medicinale, măști de gaze, erau mai multe produse. 90% din banii care au intrat în firma lui erau banii mei. Băiatul meu a vrut să intre în această afacere”, a declarat Pițurcă, în direct, la televiziunile de știri.

Fostul selecționer a negat că îl cunoaște pe șeful Romarm, cercetat alături de fiul său în dosar. „Am mers o singură dată în biroul lui Gabriel Țuțu. Eu tocmai cumpărasem fabrica de armament de la Filiași, doream să o vând”, a completat fostul selecționer, potrivit imaginilor transmise de Digi24.

Singura probă a procurorilor e că am fost în biroul lui Țuțu. E un mare abuz. Am stat atunci vreo 30 de minute și am mai schimbat, apoi, vreo două propoziții pe Whatsapp.

