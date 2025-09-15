„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a spus Victor Rebengiuc pentru Libertatea.

Victor Rebengiuc are 92 de ani, iar ultimul rol a fost Andre, în piesa Tatăl, jucată la Teatrul Bulandra în perioada 2022-2025.

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

În noiembrie 2020, la aflarea veștii că marea actriță Draga Olteanu Matei a murit, Rebengiuc spunea amar, tot pentru Libertatea: „Se duce viața. Ne ducem. Eu sunt unul dintre ultimii rămași din vechea generație. Ne vine rândul, nu am venit aici pentru vecie, cel puțin eu”.

Reputatul actor s-a născut pe 10 februarie 1933, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca Caragiale din București în 1956.

Victor Rebengiuc a debutat ca actor pe scena Teatrului Naţional din Craiova, unde a jucat în perioada 1956-1957, iar primul rol a fost cel al lui Jack Worthing din spectacolul „Bunbury” (Ce înseamnă să fii onest), de Oscar Wilde, în regia lui Val Mugur. La Bucureşti, a jucat prima dată în 1957, pe scena Teatrului Lucia Sturdza Bulandra în rolurile Pierre din „Nebuna din Chaillot” şi Jimmy din „Omul care aduce ploaia”.

Între anii 1965-1971, a jucat pe scena Teatrului Mic, iar din anul 1971 a revenit la Teatrul Bulandra.

A colaborat cu regizori de teatru renumiți: Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Andrei Şerban. Printre numeroasele piese de teatru în care a jucat se numără: „Omul care aduce ploaia”, „Război şi pace”, „Un tramvai numit dorinţă”, „Richard III”, „O scrisoare pierdută”, „Conul Leonida faţă cu reacţiunea”, „Toţi fiii mei”, „Umbre” și „Regele moare”.

De asemenea, a jucat în peste 50 de filme. Unul dintre primele filme de succes a fost „Pădurea spânzuraţilor” (1964), film premiat la Cannes în 1965. Mai târziu, a jucat rolul lui Ilie Moromete în filmul lui Stere Gulea („Moromeţii”, 1986). Printre altele, a mai jucat în peliculele „Tănase Scatiu”, „Profetul, aurul şi ardelenii”, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Balanța” și „Cel mai iubit dintre pământeni”.

În cariera cinematografică a colaborat cu regizori renumiţi precum Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Stere Gulea, Dan Piţa și Cristi Puiu.

Victor Rebengiuc a fost premiat în 1967 cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. A obţinut și mai multe premii UNITER, ultimul fiind în 2003 pentru întreaga activitate.

