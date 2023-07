„Cariera mea cred că are o vârstă. Dacă am început în 56, se adună 67 de ani! Deci, o viaţă de om. Din 90, dacă scădem 23 fac 67. De atâţia ani sunt pe scenă. Această profesie este o responsabilitate imensă. Sunt o slugă a teatrului, nu sunt un proprietar. Sunt cel care se supune legilor teatrului, care se supune personajelor pe care le joacă, încearcă să le găsească, le caută ca un nebun. Şi de asta am şi spus că ăsta e ultimul rol pe care îl joc! Atenţie – rol! Să nu se facă o confuzie, cum se face, între rol şi spectacol”, a spus unul dintre cei mai mari artiști ai teatrului și filmului românesc despre piesa „Tatăl”, pe care o joacă la Teatrul Bulandra din București.

Și a continuat: „Rolul ăsta îl voi juca în mai multe spectacole, până când voi putea, sau până când s-o interzice «filmul», piesa asta. Dă Guvernul o hotărâre de urgenţă: «Să nu se mai joace piesa Tatăl! Ia lăsaţi-ne în pace cu piesele acestea capitaliste»”.

Din generaţia mea, eu am rămas ultimul în viaţă. Ultimul sunt. Toţi ceilalţi, George Constantin, Rauţchi, Sanda Toma, Silvia Popovici, Albulescu, Rucăreanu, Amza, Draga… Toţi, s-au dus! Victor Rebengiuc:

Marele actor, care a fost prezent în studioul TVR în zilele Revoluției din 1989 pentru a le vorbi oamenilor, a spus că acele evenimente au fost o iluzie și că România este condusă astăzi de fiii comuniștilor.

„Revoluţia a fost o iluzie. Fără discuţie. Ruşinea pe care o trăim acum… Pot să spun că sunt fericit într-o ţară condusă de Marcel Ciolacu? Asta e nenorocirea noastră. Ce-au făcut fiii comuniştilor, comunişti şi ei la rândul lor? Au făcut ce au făcut şi au pus mâna pe putere”, a punctat Victor Rebengiuc.

„Noi am fost fraieri. Ne vedem de profesiile noastre, că le iubim, şi ei, care n-aveau nicio profesie decât că erau numiţi prin filiaţiune, moştenitori ai comuniştilor, au pus mâna pe putere, au furat toţi banii”, a mai spus Rebengiuc.

Legendarul actor al Teatrului Bulandra a anunțat în iunie 2022 că se va retrage din viața artistică după rolul din piesa „Tatăl”, fără să precizeze și când se va întâmpla acest lucru.

