Ambasadoarea Suediei, după 4 ani în România: ”Aveţi o ţară minunată”

“Sunt aici de 4 ani şi cred că este o ţară foarte frumoasă. Dacă te uiţi la natură, la diversitate, la munţi la mare, iar oamenii sunt foarte drăguţi, disponibili, cu o mentalitate sud-europeană. Citesc mult, îmi place să scriu în timpul liber şi îmi place să călătoresc în timpul liber. Am mers în zonele rurale ale ţării şi acesta este felul meu de a mă relaxa. Cred că este foarte frumos la înălţime, în Transilvania, am fost în Viscri, în Sighişoara, şi Cluj este frumos, Sibiu, Braşov. Îmi plac munţii, îmi place de asemenea marea, chiar weekendul trecut am fost la malul mării. Cred că aveţi oraşe minunate, foarte bine conservate, precum Sibiu sau Braşov. În toate oraşele casele au păstrat vechiul stil, ceea ce mie îmi place”, a declarat ambasadoarea Suediei, prezentă la evenimentul de lansare a Excelllence Car, noul dealer Volvo din Romania, într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului Libertatea.

Anneli Lindahl Kenny a mai spus că în ţara noastră a continuat procesul de consolidare a democraţiei, dar nu a dorit să precizeze dacă ar face vreo schimbare în ceea ce priveşte tensiunile politice din ultimul timp. În schimb, a explicat de ce nivelul de trai în Suedia este unul mult mai ridicat decât în România.

“Cred că Suedia este foarte bună la capitolul inovaţie, la toate capitolele, şi se concentrează pe sustenabilitate şi se gândesc la mediul înconjurător şi cum Guvernul şi societatea creează o societate mai sustenabilă şi un aspect normal. Bineînţeles că suntem foarte concentraţi în Suedia asupra democraţiei, domniei legii, drepturilor omului, egalitatea de sex, acestea sunt lucruri pentru care ne luptăm. Noi credem că este bine şi avem o cooperare între Guvern şi societate civilă deopotrivă. Acestea sunt zone unde am putea face schimb de experienţă. Drepturile comunităţii LGBT (minorităţilor sexuale) e ceva ce noi, de asemenea, vedem ca un drept al oamenilor. Sunt multe lucruri, dar noi nu spunem nimănui ceea ce trebuie să facă, suntem bucuroşi să împărtăşim experienţele noastre, pentru că orice ţară are propriile obstacole şi putem învăţa unii de la alţii cum am depăşit obstacolele”, a mai declarant Anneli Lindahl Kenny.

Întrebată despre vizita făcută de cântăreţul de manele Dan Bursuc, lunea trecută, la sediul ambasadei Suediei din Bucureşti, Anneli Lindahl Kenny nu a dorit să facă niciun comentariu.

“Bine cunoscutul muzician si producator de muzica Dan Bursuc a vizitat ambasada, pentru o discutie interesanta despre muzica clasica si muzica lautareasca moderna cu adjunctul misiunii diplomatice, Alexander Peyre Dutrey”, se arată pe pagina oficială de Facebook a ambasadei Suediei în Bucureşti.

Postarea s-a viralizat şi a atras aproape 1.500 de aprecieri de la internauţi, fiind distribuită de peste 550 de ori. Nu puţini au fost, însă, cei care au criticat iniţiativa ambasadei de a lăuda întâlnirea cu un cântăreţ de manele.

