Un videoclip distribuit de Poliția din Italia arată o cursă ilegală de cai în Sicilia, în care spectatorii trag cu pistoalele în aer și flutură puști de tip Kalashnikov.

„Au pus doi cai să galopeze cu viteză nebună într-o cursă ilegală pe drumurile de țară din zona Palagonia, Catania, urmați de zeci de scutere pe care se aflau persoane înarmate care au tras focuri de armă în aer, în timp ce alții filmau scenele cu telefoanele mobile”, a transmis Polizia di Stato, într-un comunicat. Cursa a avut loc pe 8 mai 2026.

În urma investigațiilor, autoritățile au descins în cartierul San Cristoforo, unde au confiscat animalele implicate și au închis grajdurile clandestine. Doi bărbați au fost deja puși sub acuzare.

Din controalele efectuate a reieșit că ambii cai, în ciuda condițiilor fizice bune, nu aveau microcip și erau adăpostiți în două structuri ilegale. Animalele au fost încredințate unei firme specializate care se va ocupa de îngrijirea lor, evitând astfel o nouă utilizare în cursele clandestine sau, mai rău, sacrificarea.

Astfel de competiții sunt controlate de clanuri mafiote, servind atât ca sursă de profit prin pariuri ilegale, cât și ca demonstrație de forță asupra teritoriului. Din 1998 până în prezent, peste 1.400 de cai au fost confiscați din astfel de rețele criminale, potrivit The Guardian.

Cursele generează sume mari de bani nedeclarați, pariurile ajungând adesea la mii de euro pentru un singur eveniment. Orașele italiene în care fenomenul este cel mai răspândit sunt Catania, Messina și Palermo.

„Cursele ilegale de cai, pe lângă faptul că sunt o sursă de profituri ilicite legate de jocurile de noroc, reprezintă una dintre cele mai izbitoare manifestări ale prestigiului criminal și ale controlului mafiei asupra teritoriului. Acestea permit grupurilor criminale să-și demonstreze dominația completă asupra zonei prin ocuparea și blocarea drumurilor publice și prin desfășurarea de oameni și vehicule. Caii sunt supuși biciuirii, ținuți în condiții insalubre și li se administrează medicamente interzise. Mulți provin din industria curselor reglementate și sunt reutilizați în mod fraudulos în cursele de stradă.”, a scris organizația italiană pentru protecția animalelor LAV în raportul său anual de anul trecut.

