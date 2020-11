Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli și semne obscene sâmbătă la revenirea la Casa Albă, la doar câteva ore după ce, în timpul unei partide de golf, a aflat că a pierdut cursa pentru un nou mandat în fața democratului Joe Biden.

Potrivit agenției Associated Press, citată de news.ro, coloana oficială a lui Trump s-a deplasat pe străzile capitalei americane care fuseseră golite pentru trecerea sa, dar în apropierea reședinței oficiale prezidențiale, mulțimea ieșită să sărbătorească triumful lui Joe Biden l-a întâmpinat cu semne obscene, huiduieli și înjurături, dar și cu o scandare: “Loser, loser, loser” – Pierzătorule!

Cei prezenți la întreaga scenă au postat imediat imaginile pe Twitter.

Trumps motorcade gets a warm welcome as they return to the White House pic.twitter.com/sipr7iHN2s