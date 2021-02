Demonstrațiile de Valentines Day vin după intervențiile brutale ale poliției și arestările în masă de la protestele pro-Navalnîi din ultimele săptămâni.

Potrivit The Moscow Times, femei de toate vârstele s-au aliniat de-a lungul străzii Old Arbat, o stradă turistică pietonală din apropierea Ministerului de Externe, ținând în mâini o lungă panglică albă.

ONG-ul White Counter a estimat că cel puțin 230 au participat la protest.

Înfruntând temperaturi de -15 grade, femeile au scandat din toți rărunchii mesaje precum ”Dragostea este mai puternică decât frica” și ”Libertate pentru prizonierii politici” .

#Russia Protests in #Belarus inspired Russians more than I could have imagined. Women in #Moscow and St Petersburg gathered in human chains of solidarity with Yulia Navalnaya and female political prisoners in Russia. In the same way, women were gathering with flowers in Belarus pic.twitter.com/66xqH9gWAi — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 14, 2021

Happening right now in #Moscow. They are chanting, "Love is stronger than fear." Courageous Russian women pic.twitter.com/EZGxzBRxvf — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 14, 2021

„Lanț de solidaritate”, fără poliție

Printre inimioare roșii, unele participante au ținut în mâini fotografii ale femeilor care au fost atuncate în închisoarea pentru activismul lor.

În ciuda faptului că ”lanțul de solidaritate” nu a fost autorizat, surprinzător, prezența poliției anti-revoltă a fost inexistentă.

Susținătorii lui Navalnîi, 44 de ani, au organizat de asemenea adunări cu lumânări aprinse în curțile imobilelor rezidențiale din toată Rusia, în ciuda avertismentelor că ar putea fi arestați.

Manifestațiile se desfășoară chiar în ziua în care Putin a acuzat Occidentul că se folosește de Navalnîi pentru a încerca să izoleze Rusia

Navalnîi a fost arestat luna trecută la întoarcerea din Germania, unde s-a tratat după ce a fost otrăvit, în Siberia, cu ceea ce multe țări occidentale spun că este un agent neurotoxic. El a fost arestat pe 2 februarie pentru încălcarea eliberării condiționate și a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

Navalnîi îl învinovățește pe Putin pentru otrăvire, iar țările occidentale iau în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. Kremlinul neagă orice implicare.

Fotografii: EPA

