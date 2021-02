Imagini de poveste au fost surprinse de Jody Sutton în satul Bonmahon din regiunea Waterford, în sud-estul Irlandei. Majoritatea caselor au fost acoperite efectiv de spuma mării. Asta după ce zilele trecute vântul a suflat cu putere, potrivit BBC.

Made a little film of Bonmahon Co. Waterford.

Huge amount of foam after 3 days of high winds. pic.twitter.com/XN5Tg4SQKD