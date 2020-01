De Daniel Ionașcu,

Organizația pentru Agricultură și Alimente (FAO) din cadrul ONU a solicitat asistență în combaterea lăcustelor, avertizând că acestea s-ar putea înmulți necontrolat.

După ce au devastat Etiopia și Somalia acestea au ajuns acum în Kenya, unde sunt în cel mai mare număr din ultimii 70 de ani!

Aceste lăcuste au un apetit imens, distrugând recolte, ferme și aproape tot ce este verde.

Swarm of hungry locust invade Garissa this morning devouring anything green on their route…what could be the consequences of this for both humans and wildlife in the region? pic.twitter.com/t44ONBefZN