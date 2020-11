Furtul-blitz s-a petrecut pe 5 noiembrie. ”Respectiva a fost în magazin înainte cu două zile, a testat exact aceleași produse. Când a intrat, a stat fix 12 secunde. Am pus filmarea e pusă cu încetinitorul, să se observe clar ce a făcut! Ea a intrat în magazin, a știut exact ce să ia, după care a ieșit”, au explicat reprezentanții magazinului.

Hoțul fără mască, prins în același magazin!

Femeia nu purta nici un fel de mască, deși pe lângă spațiile închise, în Baia Mare masca e obligatorie chiar și în spațiile deschise.

“În acel moment era în magazin doar o singură vânzătoare, care se ocupa de alte cliente. Nu a observat când a intrat respectiva, cu atat mai puțin că nu purta mască. Noi ne-am dat seama că nu purta mască în momentul în care am surprins-o pe camerele de luat vederi. Ce nu înțeleg este cum s-a plimbat ea așa prin mall fără mască”, mai spun reprezentanții magazinului.

”N-am mai apelat la poliție. Paguba a fost de 142 de lei”

Persoana care furat joi din magazin a fost gasită tot în mall, vineri seară și a fost reținută. Și-a recunoscut vina și a plătit produsele furate. Reprezentanții magazinului:

Cei de la paza din mall au văzut și ei filmarea și s-au miscat repede. Din ce am înțeles, respectiva vine în mall zi de zi. Când au văzut filmarea, agenții au știut exact despre cine este vorba. Ei ne-au condus la ea, după care, pe cale amiabilă, am rezolvat problema, fară să mai apelam la poliție. Paguba a fost de 142 lei”, au spus reprezentanții buticului pentru Libertatea.

”Nu am sesizat poliția din cauză că nu am încredere că se rezolvă ceva. Ne-am mai lovit de astfel de probleme. În afară de o declarație și ”vă anunțăm noi când știm ceva”, nu am rezolvat nimic”, a conchis reprezentantului magazinului.





