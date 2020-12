„I-am trimis președintelui poziția consecventă a USR, vrem să intrăm într-o coaliție care să nu improvizeze ca în ultimii 30 de ani. Suntem optimiști că vom ajunge la o soluție, după consultările de azi suntem convinși că va fi o majoritate de centru dreapta echilibrată. Am susținut propunerea de premier Dacian Cioloș. Dacă PNL vor opta pentru șefia Camerei Deputaților, după ce găsim o soluție echilibrată șansa unui guvern e reală.

Președintele a spus că își dorește și el ca majoritatea să se realizeze și în urma negocierilor din zilele următoare să să se găseasca soluția”, a declarat Dan Barna la sediul USR-PLUS, după consultările de la Palatul Cotroceni.

La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat că Alianţa îşi doreşte o coaliţie pentru următorii patru ani.

”USR-PLUS îşi doreşte o coaliţie de centru-dreapta care să guverneze cu un mandat de 4 ani de zile. De aceea noi am insistat să începem discuţiile şi pe programul de guvernare, dar şi pe construcţia coaliţiei. Nu vrem nicio formulă în care PSD să fie implicat formal, pe faţă sau pe sub masă, nici un Guvern, nici în Parlament. Acesta e motivul în care am mers şi mergem deschişi la discuţii, fără linii roşii, dar cu o soluţie echilibrată. Noi vrem o construcţie bazată pe încredere, de aceea am spus că avem o opţiune şi pentru premier şi pentru Camera Deputaţilor şi Senatul are un rol important în ierarhia statului, dar majorităţile se construiesc şi se deconstruiesc în Camera Deputaţilor. De aceea noi avem opţiuni şi pentru premier şi pentru şefia Camerei. Am pornit cu premisa că vom găsi împreună înţelepciunea pentru a finaliza aceste negocieri care trebuie să includă şi programul de guvernare”, a precizat Dacian Cioloș Cioloş.

