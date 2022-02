Fostul lider al PNL a transmis că, dacă șeful Executivului nu îl va demite pe ministrul liberal al Energiei, va fi „la fel de responsabil pentru dezastrul” în care se află românii.

„Îi solicit premierului Ciucă să inițieze de urgență procedura de demitere a ministrului Virgil Popescu. În cazul în care nu o va face, va fi practic la fel de responsabil pentru dezastrul din viața de zi cu zi a românilor provocat de actualul Guvern, care nu a avut capacitatea să aopte mpăsurile eficiente pentru a proteja cetățenii români, companiile românești, instituțiile românești de creșterea explozivă a prețului la facturi”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat de ce solicită acest lucru, deoarece ministrul PNL, Virgil Popescu, a făcut parte și din echipa lui atunci când era prim-ministru, Ludovic Orban a răspuns: „Ei, și ce, dacă am sprijinit pe cineva la un moment dat, atunci când greșește înseamnă că nu am voie să îl critic sau nu am voie să îi cer demisia?”.

„Cât a lucrat în echipa pe care am condus-o, Virgil Popescu nu a dovedit atâta lipsă de empatie, o asemenea superficialitate si chiar, din punctul meu de vedere, o asemenea rea voință în tratarea problemelor oamenilor. Uitați-vă la facturile oamenilor!”, a mai spus fostul premier din perioada noiembrie 2019-decembrie 2020

Camera Deputaţilor a respins în plenul de miercuri, 9 februarie, moţiunea simplă depusă de USR împotriva ministrului PNL al Energiei Virgil Popescu, cu 190 de voturi contra și 98 pentru.

