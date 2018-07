Aceasta este continuatoarea mai vechiului model Surface 3 și vine cu specificații slăbuțe, dar și cu un preț mult mai accesibil.

Dispozitivul are un ecran Pixel Sense de 10 inchi cu aspect 3:2 și rezoluție 1.800 x 1.200 pixeli, plus 4 GB de memorie RAM și 64 GB pentru stocare. Acesta nu este însă un SSD, ci o memorie eMMC, mai lentă.

Procesorul este un Intel Pentium Gold 4415Y, cu doar două nuclee și patru fire de execuție, lansat în urmp cu 18 luni. De asemenea, nici bateria nu promite prea mult, fiind anunțate 9 ore de către producător, însă știm din practică faptul că acest lucru înseamnă mult mai puțin.

Surface Go vs iPad

Partea bună este că prețul pornește de la 399 de dolari, față de 799 de dolari, cât este prețul de bază pentru Surface Pro.

Comparativ, noul iPad pornește la rândul său de la 329 de dolari. Pentru cei care vor să scoată cât mai mult din iPad-ul lor este necesară însă achiziția unui pen, dar și a unei tastaturi, ceea ce crește costul total.

Pe de altă parte, cei care vor să folosească Surface Go la adevăratul potențial trebuie să cumpere la rândul lor o tastatură Type Cover, care mai costă și ea 99 de dolari. Alte variantă de tastaturi, cu finisaje Alcantara, costă 129 de dolari. Adițional, Microsoft vinde și un stylus cu încă 99 de dolari, dar și un mouse dedicat (35 de dolari).

Dacă vrei să folosești iPad ai la dispoziție peste 1,5 milioane de aplicații dedicate, ecosistemul Apple fiind cel mai bun la acest aspect.

Aplicațiile dedicate pentru Windows nu sunt nici pe departe la fel de multe sau de bune, însă avantajul de a folosi un dispozitiv Windows este acela că ai acces la milioane de programe desktop.

Windows 10 Home în S Mode

Problema este că ai acces la acestea numai dacă faci upgrade la varianta potrivită. Și asta pentru că sistemul său de operare este Windows 10 Home în S Mode, care suportă doar aplicațiile din Windows Store.

Potrivit site-ului Microsoft, puteți ieși cu ușurință în orice moment din S mode pe dispozitivele Windows 10 echipate cu procesoare Intel sau AMD. Comutarea se face prin intermediul Microsoft Store, din Windows, și este disponibilă gratuit.

O altă variantă comercială ar urma să aibă Windows 10 Pro.

Un hibrid complicat

The Verge scrie că Surface Go nu concurează nici cu laptopurile normale cu Windows de 400 de dolari, căci la 500 de dolari (tableta plus tastatura de 99 de dolari) poți găsi modele mult mai potrivite.

De asemenea, nu atacă direct nici cu Microsoft Surface Laptop, destinate sistemului educațional și nici chromebook-urile promovate de Google, Samsung, Acer, Asus sau alți producători.

Concomitent, nu sunt vizate nici dispozitivele cu Windows 10 S și procesoare Qualcomm, căci acestea pornesc de la prețuri mai mari deoarece promit baterie mai bună și sunt mereu conectate la internet.

Varianta de top a Surface Go costă 549 de dolari și are 8 GB de memorie RAM și 128 GB pentru stocare. Problema este că de la acel preț deja devin mai atractive iPad Pro sau Surface Pro.

Sau laptopurile de genul Dell Inspiron 2 în 1, care pornesc de la 449 de dolari în varianta 13 inchi sau de la 479 de dolari în varianta de 15 inchi…

Conectivitate mai bună

Spre deosebire de vechea Surface 3, Microsoft a învățat lecția, iar acum oferă un trackpad mai mare pe tastatură (opțională), dar și un port USB-C pe tabletă, alături de care se află și Surface Connector pentru încărcare mai rapidă. Dat fiind că există USB-C, prin acest port tableta se poate și încărca, dar poate fi folosit și pentru a scoate semnal video către un monitor.

Mai există și un slot de card MicroSD și WiFi. Camera din spate are 8 megapixeli, iar cea din față are 5 megapixeli și suport pentru Windows Hello, pentru deblocarea dispozitivului cu privirea.

Tableta în sine cântărește 520 de grame, iar cu tot cu tastatură ajunge la 770 de grame.

Disponibilitate din 2 august

Precomenzile au demarat deja în SUA, Canada, Australia, Noua Zealandă, Hong Kong, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Germania, Austria, Belgium, Luxemburg, Olanda, Elveția, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Polonia, Taiwan, Italia, Portugalia, Spania, Malaezia și Thailanda, potrivit Ars Technica.

Dispozitivele vor fi livrate începând cu 2 august.

Spre finele acestui an va fi disponibilă și o versiune cu conectivitate 4G LTE.