Cristina Cioran scrie o carte despre trăirile ei și despre ce simte și chiar dacă aceasta nu este autobiografică, se pare că va avea totuși un anumit impact în momentul lansării.

Cristina Cioran si Alex DobrescuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Eu scriu acum un roman, nu este neapărat autobiografic dar este cu aruncătură de boomerang și am avut câteva zile liniștite și timp să fac și asta. Sper să îi fac Emei ziua de naștere pe 18 iulie așa cum își dorește. Îmi doresc ca Ema să facă sport și vara asta o să vedem ce tip de sport va face, se pricepe, este vioaie, îi place foarte mult. O să o încurajez să facă asta”, a spus Cristina Cioran pentru Click.

„În ceea ce privește viața personală, când mami e fericită, toată casa e liniștită, așa că mami are timp și de ea, mai iese și ea, mai petrece din când în când, nu prea des, că e recuperarea grea, dar din când în când se mai întâmplă și treaba asta. Din când în când este necesar ca femeie, să mai ieși din zona de confort, să mai ieși puțin pe afară, cu prietenii, e necesar!”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran și-ar fi dorit să își scoată copiii din țară, însă nu au toate actele necesare, pașapoarte și împuternicirile din partea tatălui lor, Alex Dobrescu. Acesta se află în închisoare și va sta în spatele gratiilor timp de patru ani.

„În viața mea sunt o grămadă de provocări pe care le primesc fără grijă, le fac față cu brio, pentru că nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce. Încerc să îi fac Emei un program pentru vară, să vedem ce decizie o să iau împreună cu mama, dacă plecăm câteva săptămâni într-o vacanță sau dacă rămânem aici și facem câteva drumuri scurte, în Dobrogea, nu mai departe.

Nu avem acte pentru copii dacă vrem să plecăm din țară și dacă reușim să fac pașapoartele și actele, poate reușim să plecăm la sora mea, în Marea Britanie”, a mai spus Cristina Cioran pentru sursa citată.

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