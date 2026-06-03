Actorul a anunțat că familia sa s-a mărit odată cu venirea pe lume a primei sale nepoate. Momentul a avut o semnificație aparte, deoarece s-a petrecut chiar în ziua în care Mugur Mihăescu și-a aniversat ziua de naștere.

„De ziua mea am devenit și bunic. Sunt cel mai fericit dintre pământeni”, a scris Mugur Mihăescu pe rețelele de socializare. Mesajul a atras rapid reacții din partea urmăritorilor, care i-au transmis felicitări atât pentru aniversare, cât și pentru noul rol din familie.

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Fiica actorului a devenit mamă pentru prima dată

Ivona Mihăescu, fiica actorului, a adus pe lume primul său copil, transformând aniversarea tatălui său într-un eveniment cu dublă însemnătate pentru familie.

Tânăra este căsătorită cu Vlad Gabura, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada studiilor din Marea Britanie, iar relația lor a evoluat treptat. În anul 2025, Ivona Mihăescu și Vlad Gabura și-au unit destinele atât civil, cât și religios.

Sarcina a fost ținută departe de atenția publică

Deși vestea că familia se pregătește pentru venirea unui copil a fost cunoscută de apropiați, perioada sarcinii s-a desfășurat într-un cadru discret.

Cu toate acestea, familia a ales să împărtășească ocazional câteva momente importante, inclusiv imagini din această etapă și anunțul privind sexul copilului. Nașterea fetiței a fost primită cu entuziasm atât de membrii familiei, cât și de cei care îl urmăresc pe actor.

După anunțul făcut de Mugur Mihăescu, numeroși internauți au reacționat la postarea sa. Actorul a primit sute de mesaje prin care a fost felicitat pentru venirea pe lume a nepoatei sale, dar și pentru aniversarea sa.

Pentru Mugur Mihăescu, momentul reprezintă o etapă importantă în viața personală, pe care a ales să o împărtășească publicului care îl urmărește de ani.

La 57 de ani, Mugur Mihăescu este cunoscut publicului larg pentru activitatea sa în televiziune și pentru rolurile interpretate în emisiunea Vacanța Mare. Dincolo de carieră, actorul se bucură acum de un nou rol în viața personală, cel de bunic.

Venirea pe lume a primei sale nepoate a transformat ziua sa de naștere într-un moment pe care, după cum a mărturisit chiar el, îl consideră unul dintre cele mai fericite din viața sa.

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