O navă cât un oraș, cu 80.000 de oameni la bord

Freedom Ship ar urma să aibă dimensiuni greu de imaginat. Planurile vorbesc despre o navă lungă de peste 1,6 kilometri, lată de aproape 244 de metri și înaltă cât o clădire cu 30 de etaje. La bord ar putea fi până la 80.000 de oameni, dintre care aproximativ 50.000 ar fi rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 ar face parte din echipaj.

Ideea proiectului este ca oamenii să poată locui, lucra, învăța și călători în același timp. Copiii ar putea merge la școală pe navă, de la nivel primar până la universitate, iar locuitorii ar avea acces la servicii medicale, magazine, restaurante, spații de muncă și zone de relaxare. Proiectul include și un spital mare, dar și spații pentru cercetare.

Ce ar avea la bord orașul plutitor

Planurile pentru Freedom Ship includ facilități pe care le găsești, de obicei, într-un oraș de pe uscat. La bord ar urma să fie hoteluri, restaurante, magazine, servicii financiare, muzee, o sală de concerte, un parc acvatic, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese pe două niveluri. Una dintre cele mai spectaculoase propuneri este un stadion cu 15.000 de locuri. Nava ar avea și un centru de convenții, spații pentru evenimente și opt heliporturi.

NEW: Developers are reviving plans for a mile-long, nuclear-powered "floating city" with homes, schools, hospitals, parks, & space for 80,000 people. pic.twitter.com/zOZguWPX5f — Polymarket (@Polymarket) June 2, 2026

Practic, Freedom Ship ar fi gândită ca un oraș în mișcare, nu ca o simplă navă de vacanță.

Nava ar înconjura lumea, dar nu ar intra în porturi

Freedom Ship ar urma să circule continuu în jurul lumii, cu o viteză de aproximativ șapte noduri, iar un tur complet al globului ar dura în jur de doi ani, potrivit unui raport citat de Express. Din cauza dimensiunilor uriașe însă, nava nu ar putea acosta în porturi obișnuite. Ar rămâne în ape internaționale, iar oamenii, proviziile și mărfurile ar fi aduse cu feriboturi, nave mai mici sau alte vase de croazieră.

🔴do you understand what some people are actually trying to build



a $16 billion nuclear-powered ocean colony called "Freedom Ship" - designed to carry 80,000 people and never dock, drifting in international waters where the captain is the only law.



this isn't a cruise ship.… https://t.co/8C8cw5Pv2I pic.twitter.com/CaORLjhDRq — cashhh.eth (@cashhheth) June 2, 2026

Dezvoltatorii spun că alte nave ar putea acosta lângă Freedom Ship, iar vizitatorii ar putea ajunge astfel la bord pentru a folosi facilitățile orașului plutitor.

Proiectul a fost gândit în anii 90

Freedom Ship nu este o idee nouă. Conceptul a fost dezvoltat pentru prima dată în anii 90 de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. De atunci, proiectul a fost readus în discuție și abandonat de mai multe ori. Acum a reapărut sub conducerea lui Roger Gooch, de la Freedom Cruise Line International.

Gooch susține că o echipă de 12 persoane lucrează în prezent la proiect și că interesul este mare. El a spus chiar că, teoretic, cererea ar putea justifica construirea a trei astfel de nave. Totuși, proiectul are încă nevoie de bani. Finanțarea rămâne cel mai mare obstacol înainte ca Freedom Ship să treacă de la planuri la construcție.

Unde ar putea fi construită Freedom Ship

Dacă finanțarea va fi obținută, construcția ar urma să înceapă în Indonezia. Prima etapă ar fi realizarea corpului navei. Structura ar urma să fie construită pe bucăți, apoi asamblată în larg. Dezvoltatorii estimează că lucrările ar putea dura trei sau patru ani.

Există și varianta ca unii locuitori să se mute la bord înainte ca nava să fie complet finalizată. Întreținerea ar urma să fie făcută pe mare, în timp ce nava continuă să se deplaseze, nu într-un port fix.

Cum ar face bani orașul plutitor

Modelul de afaceri ar semăna cu cel al unui oraș obișnuit. Spațiile comerciale de la bord ar fi închiriate către magazine, restaurante, bănci și alți furnizori de servicii. Compania care ar opera nava ar păstra participații în unele afaceri, inclusiv într-un cazinou. Dezvoltatorii spun că și organizații medicale și de cercetare s-ar fi arătat interesate de facilitățile de la bord.

O parte importantă a proiectului este ideea unui spital mare și a unui centru de cercetare care ar funcționa pe mare.

Susținătorii proiectului spun că Freedom Ship ar putea avea și beneficii pentru mediu prin reducerea emisiilor prin folosirea energiei nucleare și posibilitatea ca nava să contribuie la curățarea oceanelor în timp ce se deplasează.

Proiectul a fost legat și de ideea de arcologie, adică o combinație între arhitectură și design ecologic. În variante mai vechi, au fost imaginate orașe plutitoare cu spații verzi, zone pietonale și soluții pentru locuirea pe apă în zone afectate de creșterea nivelului mării.

Freedom Ship este una dintre cele mai ambițioase idei de oraș plutitor prezentate până acum. Dacă ar fi construită, nava ar putea schimba felul în care sunt văzute croazierele, turismul de lux și chiar locuirea pe mare.

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