Cum a început tragedia care a șocat Marea Britanie

Cazul lui Henry Nowak a provocat proteste de amploare în Marea Britanie, dezbateri politice aprinse și o investigație oficială privind modul în care au acționat forțele de ordine în momentele care au precedat moartea tânărului.

Incidentul a avut loc în Southampton, în decembrie 2025. Potrivit procurorilor, Henry Nowak a fost atacat cu un cuțit de Vickrum Digwa, în vârstă de 23 de ani.

În loc să fie identificat imediat drept agresor, Digwa le-a spus polițiștilor ajunși la fața locului că el ar fi fost victima unui atac rasist. În imaginile făcute publice ulterior se vede cum ofițerii acordă atenție versiunii prezentate de acesta, în timp ce Henry Nowak, grav rănit, încearcă să le explice ce s-a întâmplat.

Studentul suferise mai multe răni prin înjunghiere, inclusiv o rană fatală la inimă provocată de o lamă de aproximativ 21 de centimetri.

Imaginile care au revoltat opinia publică

Filmările de pe camera corporală a polițiștilor au fost publicate cu acordul familiei lui Henry Nowak.

În înregistrare, tânărul poate fi auzit spunând: „Am fost înjunghiat”.

La un moment dat, un ofițer îi răspunde: „Nu cred că ai fost înjunghiat, prietene”.

Pe măsură ce intervenția continuă, Henry repetă de mai multe ori: „Nu pot respira”.

Un ofițer spune ulterior: „Spune că a fost înjunghiat, așa că hai să-l verificăm”.

Alt ofițer întreabă: „Unde credeți că a fost înjunghiat? În față?”. O voce masculină răspunde: „Nu a fost înjunghiat”.

Tatăl său, Mark Nowak, a declarat ulterior că fiul său le-a spus polițiștilor de nouă ori că nu poate respira și de patru ori că fusese înjunghiat.

În ciuda acestor avertismente, tânărul a fost încătușat și informat ulterior că este arestat pentru agresiune.

Imaginile îl arată întins pe asfalt, în timp ce ofițerii discută despre acuzațiile formulate de agresor.

Familia: „Tratamentul a fost inuman și degradant”

Familia lui Henry Nowak a descris intervenția poliției drept „inumană și degradantă”.

Vorbind după proces, tatăl victimei a făcut declarații emoționante: „Henry le-a spus ofițerilor că nu poate respira de nouă ori. Le-a spus că a fost înjunghiat de patru ori. Henry a fost tras pe pietriș, i s-au pus mâinile la spate și i s-a pus cătușe”.

Acesta a adăugat: „Henry nu ar fi trebuit să moară pe străzile din Southampton în custodia poliției”.

Mark Nowak a afirmat că diferența dintre modul în care a fost tratat fiul său și modul în care a fost tratat agresorul a fost „insuportabilă”.

Ce au stabilit anchetatorii despre moartea lui Henry Nowak

Potrivit probelor prezentate în instanță, Henry Nowak a suferit o rană fatală la inimă și alte răni grave la picioare.

Adjunctul șefului Poliției Hampshire, Robert France, a declarat că ofițerii au început manevrele de resuscitare la aproximativ trei minute după interacțiunea inițială cu tânărul.

El a cerut scuze familiei și a spus: „Este o tragedie totală și îmi pare rău că nu l-au putut salva pe Henry în noaptea aceea, și îmi pare rău că Henry a fost încătușat și arestat după ce și-a pierdut conștiența”.

Totuși, potrivit concluziilor medicului legist prezentate în instanță, rănile erau atât de severe încât tânărul nu ar fi putut fi salvat.

Judecătorul William Mousley KC a declarat că, indiferent cât de rapid ar fi primit primul ajutor sau tratament medical specializat, Henry Nowak nu ar fi supraviețuit din cauza naturii rănii fatale.

Vickrum Digwa, condamnat la închisoare pe viață

Luni, Vickrum Digwa a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimă și va executa minimum 21 de ani.

Potrivit procurorilor, acesta purta atât un kirpan tradițional, permis în anumite condiții religioase pentru practicanții sikh, cât și arma folosită în atac, o lamă mult mai mare, purtată într-o teacă peste haine.

Comunitatea sikh din Marea Britanie a condamnat ferm crima și a subliniat că arma folosită nu era un kirpan tradițional.

Federația Sikh a transmis că lama utilizată în atac nu poate fi considerată un obiect religios.

Proteste masive și tensiuni în Southampton

Publicarea imaginilor a provocat proteste în Southampton.

Sute de persoane s-au adunat în fața unei secții de poliție pentru a cere răspunsuri privind modul în care a fost gestionată intervenția.

Ulterior, demonstrațiile s-au extins pe străzile orașului și au degenerat în confruntări cu forțele de ordine.

Poliția a anunțat că mai mulți ofițeri au fost atacați cu obiecte aruncate de protestatari, inclusiv cărămizi, coșuri de gunoi și alte obiecte.

O mulțime de câteva sute de persoane a participat inițial la o demonstrație în fața secției de poliție centrală din Southampton, înainte de a se aduna în apropierea casei familiei lui Vickrum Digwa din St Denys.

Autoritățile au condamnat violențele și au făcut apel la calm.

Reacția lui Keir Starmer

Premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că filmările sunt „cu adevărat sfâșietoare” și că „i s-a făcut rău urmărind-le”.

Acesta a adăugat că există „întrebări serioase pentru poliție” și că trebuie analizat modul în care acuzațiile de rasism formulate de agresor au influențat deciziile luate la fața locului.

Este „absolut corect” ca organismul de supraveghere a poliției să investigheze acest lucru, continuă el.

Prim-ministrul mai spune că există „în mod clar întrebări serioase care trebuie abordate, nu în ultimul rând modul în care acuzațiile de rasism au influențat procesul decizional în acest caz”.

„Este imposibil să urmărești acele imagini și să nu înțelegi că acele întrebări sunt absolut necesare pentru a primi răspuns”, a precizat Keir Starmer.

De asemenea, ministrul justiției, Shabana Mahmood, a descris imaginile drept „un lucru tulburător și tragic de văzut”.

Anchetă oficială asupra intervenției poliției

Biroul Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) desfășoară o investigație privind acțiunile ofițerilor implicați.

Potrivit instituției, sunt analizate toate imaginile video, documentele și probele prezentate în procesul de crimă.

Directorul IOPC, Derrick Campbell, a declarat: „Recunoaștem că acest caz a ridicat semne de întrebare cu privire la acțiunile ofițerilor prezenți”.

Consiliul Șefilor de Poliție Națională (NPCC) a anunțat că va analiza politicile din Planul de Acțiune Rasială, președintele NPCC, Gavin Stephens, declarând că „ascultă preocupări legitime cu privire la modul în care sunt formulate unele dintre aceste angajamente”.

„Unde este nevoie, putem și vom face schimbări, dar acest lucru nu ar trebui să diminueze intenția, care este de a îmbunătăți calitatea activității poliției”, spune el.

Ancheta ar urma să fie finalizată în următoarele luni.

În timp ce familia lui Henry Nowak cere răspunsuri și responsabilitate, autoritățile britanice se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a clarifica exact cum un tânăr care repeta „Am fost înjunghiat” și „Nu pot respira” a ajuns să fie încătușat și tratat ca suspect în ultimele momente ale vieții sale.

Tragedia amintește de George Floyd

Tragedia amintește de George Floyd, care a murit pe 25 mai 2020, în timpul unei operațiuni a poliției din Minneapolis, SUA, după ce, timp de aproape nouă minute, polițistul Derek Chauvin a stat cu genunchiul pe gâtul bărbatului.

O înregistrare video a surprins strigătele lui Floyd: „Nu pot să respir”.

Moartea sa a declanșat proteste de amploare față de actele de rasism și intervenția violentă a poliției peste tot în SUA, dar și în marile orașe ale lumii.

În 2022, polițistul care l-a ucis pe George Floyd a fost condamnat la 21 de ani de închisoare de justiţia federală a SUA.

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