Moment emoționant la spectacolul-aniversar al lui Alexandru Arșinel.

Înainte de accidentul care a adus-o într-un scaun cu rotile, după ce a căzut pe scări la grădinița nepotului, Marilena Arșinel era nelipsită de la spectacolele soțului său. După nefericitul eveniment, a fost imobilizată mult timp la pat, suferind și o intervenție chirugicală pe creier.

Alexandru Arsinel, în mare formă la spectacolul aniversar

Joi seară însă, ea s-a întors în sala Savoy a Teatrului de Revistă Constantin Tănase. A fost adusă în scaunul cu rotile și a stat în sală în primele rânduri, la gala aniversară dedicată lui Alexandru Arșinel, care a împlinit 80 de ani. Actorul i-a cântat Mona Lisa, o melodie cu dedicație. Gestul a emoționat-o profund, încât a izbucnit în plâns.

Alexandru Arșinel ne-a mărturisit că a ales respectiva piesă tocmai pentru că îi leagă multe amintiri de la începuturile relației lor.

”E melodia care m-a inspirat foarte mult și mi-a plăcut, una dintre marile reușite. Am căutat să o cânt și am și făcut succes unde am cântat-o. Mi-a plăcut pentru că se adresează unor femei. Din respect pentru soția mea, i-am dedicat-o. Mai ales că e melodia care ne trezește atâtea amintiri, care se se leagă de începuturile noastre”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Libertatea.

”Nu a mai fost la teatru dinainte de accident. Soția mea venea înainte la toate premierile mele. A fost toată familia, și copiii și nepoții. Soția mea a fost extrem de emoționată. Pe cine a văzut din cunoștințele vechi, le-a mulțumit pentru această inițiativă de a mă sărbători”, a mai adăugat acesta.

Șampanie personalizată – «Spumosul Arșinel»

Altfel, Alexandru Arșinel a fost în mare formă la spectacolul său aniversar. A cântat și a jucat ca pe vremuri. Iar invitații prezenți, printre care Mirabela Dauer, Luminița Anghel, Sanda Ladoși, Gabriel Dorobanu, Adrian Enache, au depănat amintiri din turneele la care au fost împreună. Arșinel a beneficiat și de o șampanie personalizată – ”Spumosul Arșinel”, desfăcută la finalul spectacolului prezentat de Iuliana Marciuc și pregătit minuțios de Vasile Muraru și Valentina Fătu

CITEȘTE ȘI:

România, o țară plină de „speciali”. Lista celor scutiți de taxe și impozite

Citește mai multe despre Alexandru Arșinel pe Libertatea.