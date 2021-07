Femeia mergea pe stradă împreună cu cei trei copii ai ei, când a avut loc tentativa de răpire, joi seară, în cartierul Queens din New York. În imaginile de pe camera de supraveghere se vede cum un bărbat iese dintr-o mașină, ia copilul de pe trotuar și fuge înapoi în autovehicul.

Femeia și ceilalți doi copii aleargă spre mașină, după care ea își bagă mâinile prin geamul mașinii și trage înapoi copilul.

The moment a New York mum saves her five-year-old son from being kidnapped https://t.co/BLJ6uEQtJ0 pic.twitter.com/Ek7gceLbFc