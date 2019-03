VIDEO | Momentul terifiant în care un avion a fost lovit de un fulger imediat după ce a decolat

Zborul MT1140 a plecat din Marea Britanie și avea ca destinație Banjul, Gambia. Imediat după ce avionul a decolat, un fulger a lovit o aripă, potrivit dailystar.co.uk.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene Thomas Cook Airlines a transmis că aeronava a revenit pe aeroportul din Manchester la puțin timp după ce a fost lovit.

„Avionul este echipat pentru a rezista la fulgere și a fost efectuată o inspecție completă de către inginerii noștri din hangar.

„Siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna prima noastră prioritate și ne pare rău pentru întârzierea și neplăcerile cauzate.

„Pasagerii au plecat mai târziu, în aceeași zi, din Manchester, cu o altă aeronavă”, a spus purtătorul de cuvânt.

Duminică a avut loc una dintre cele mai mari tragedii aviatice din ultimii 10 ani. Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prăbușit lângă orașul Bishoftu. Toate cele 157 de persoane de la bordul aeronavei Boeing 737 care decolase din Addis Ababa, Etiopia, și trebuia să ajungă în Nairobi, Kenya, au murit.

VIDEO: #MT1140 departure from Manchester Airport with the lightning strike at 00:54. pic.twitter.com/OXzJffnTdw

— Flight Alerts (@FlightAlerts_) 10 martie 2019