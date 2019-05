„Îmi e ciudă, îmi vine sa plâng de ciuda… Alții au plâns când ușile secției s-au închis, s- au așezat pe marginea drumului și au plâns. Sentimentul de neputință este copleșitor. Vezi cum posibilitatea de a încerca să schimbi ceva nu există… Te uiți și nu poți face nimic!! Am plecat pregătiți cu declarații ca să nu existe motive sa nu ne lase sa votam. Degeaba! Nu ne-au lăsat sa votăm, le-a fost frica de noi. Stim ca le este frica de noi!!

Am fost mai uniți ca niciodată… ? Degeaba!!

Ne-au lăsat afara ca pe niște mizerii. Legal sau nu, nu am reușit sa votăm pentru ca nu ne-au lăsat. Știau ca asa o sa fie și au reușit sa o facă fără sa plătească

Îmi este ciudă ca după 30 de ani nu s-a schimbat nimic, ca mai sunt încuiați care votează cu ei!!!

Nu am putut sa votam pentru tara noastră, nu am putut sa votam pentru nimic.

Degeaba am strigat și am scandat!!!



PSD, noi va promitem ca nu se termina totul aici!”, a scris pe Facebook Corina, românca din Anglia. „Lăsați-ne și pe noi sa votam noaptea ca hoții!!!!! ?”, a adăugat Corina Anglia pe contul de socializare.

„Aceeași umilință – de nejustificat – a cozilor astronomice”

„Mai sunt 15 minute până ce procesul de votare se va încheia. Cel mai probabil nu voi putea să votez. Am crezut că știu cum se simt cei din Diaspora care nu au apucat să voteze în 2014, dar nu. Nu aveți idee”, a spus și John Alexander, un alt român care trăiește în Anglia.

Un un alt mesaj a venit din partea fostului diplomat român care a îndeplinit funcția de ministru al apărării în guvernul Dacian Cioloș. Este vorba despre Mihnea Motoc, care a postat un mesaj pe contul de socializare. „După 3 ore de stat la coadă, orele 21 m-au găsit la zece metri de intrarea în Reprezentanța unde am lucrat 7 ani. Nu am putut vota. La fel ca mai multe sute de compatrioți.

Aceeași umilință – de nejustificat – a cozilor astronomice, aceeași indignare în fața imposibilității de a-ți exercita dreptul elementar de vot, aceeași strangere de inimă pentru diplomații care muncesc până la epuizare în comisiile de votare. Mă insultă surpriza celor ce refuză să înțeleagă că o parte mare de Românie trăiește altundeva și că ea poate dori la fel de mult ca cei din țară să își exprime opțiunile.

Resursele pentru votul în exterior nu se pot determina rigid pornind de la prezumția negativă, ci trebuie construite pe așteptarea că oamenii vor dori să vină la vot.

Mobilizarea extraordinară e însă ce contează cel mai mult. Întotdeauna mi s-a demonstrat că greșeala primă în tot ce ține de alegeri e subestimarea sagacității politice colective.

Națiunea are întotdeauna dreptate!”, a fost mesajul lui Mihnea Motoc.

Un român din Amsterdam a povestit, în emisiunea Adrianei Nedelea, că a stat șase ore la coadă, iar organizarea „este greu de caracterizat”. În acest timp, însă, ministrul Afacerilor Externe susține că românii de peste hotare au greșit pentru că nu s-au înregistrat din timp pentru acest scrutin.

