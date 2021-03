VIDEO | Primar din Iași, luat la bătaie în centrul comunei de o familie căreia i-a construit o casă, după ce arsese cea veche

Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de anchetatori pe numele lui Vasilică Pantelimon Pîrvu și al lui Bogdănel Pîrvu. Cei doi sunt cercetați pentru că au lovit mai multe persoane, printre care și pe primarul din Roșcani, Genovel Gheorghiu.

Edilul spune că nu doar cei doi l-au bătut, ci și alți membri ai familiei lor, căreia i-a ridicat o casă în urmă cu câteva luni, după un incendiu. Cei doi indivizi arestați au susținut că, de fapt, ei ar fi fost cei agresați de primar.

„Instanța admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Dispune arestarea preventivă a inculpaților Vasilică Pantelimon Pîrvu, cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe (4 infracțiuni), pe o durată de 30 de zile. Dispune arestarea inculpatului Bogdănel Petru Pîrvu, cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe (4 infracțiuni), pe o durată de 30 de zile”, au precizat judecătorii ieșeni.

Decizia nu este definitivă, aceasta fiind deja contestată de cei doi locuitori din comuna Roșcani.

Primarul a fost internat după bătaie la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Bătaia a fost filmată de un sătean

„Miercurea trecută, în jurul orei 16.00, am fost sunat de un consătean, care mi-a povestit că ar fi fost agresat de membrii acestei familii. Din informațiile pe care le dețin, membri ai familiei Pîrvu ar fi oprit pe uliță niște cetățeni care se deplasau cu căruțele, pentru a verifica dacă au lemne și dacă au acte pentru lemnele respective.

Nu știu în ce calitate au făcut ei lucrul ăsta, că nu sunt nici polițiști, nici nu lucrează ca pădurari sau pentru Ocolul Silvic. Mă rog, cică de aici ar fi izbucnit scandalul”, a declarat primarul Ginovel Gheorghiu, pentru sursa citată.

La scurt timp, primarul a fost sunat de o femeie care plângea și care i-a spus că și ea, la rândul ei, ar fi fost agresată de frații Pîrvu. „Am urcat în mașină și m-am dus acolo, să văd ce se întâmplă. Femeia plângea și spunea că a fost agresată. Când am ajuns acolo, erau vreo cinci membri ai familiei.

Eu i-am întrebat ce fac acolo și nu a durat mult până să mă lovească în frunte cu foarfecele de tăiat via. Am căzut la pământ și, ulterior, am fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași”, a adăugat primarul din Roșcani.

Momentul când e lovit și pus la pământ a fost filmat de un consătean, dintr-o mașină.

Edilul a mai povestit că i-a ajutat pe cei din familia Pîrvu atunci când acestora le-a ars casa, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă. „Înainte de Crăciun, eu am mers pe la toată lumea și am insistat să le ridicăm lor o casă. Vechea locuință le-a ars în urma unui incendiu. Mi s-a făcut milă de copii! Le-am ridicat casă cum n-a văzut neam de neamul lor! Le-am dus și paturi, și preot să sfințească!”, a afirmat primarul din Roșcani.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii ieșeni au anunțat că fac cercetări pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și furt.

„Agenții din cadrul Secției III de Poliție Rurală Popricani efectueză cercetări într-un dosar penal. Din investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că, pe 24 februarie 2021, doi tineri de 28, respectiv 29 de ani, din comuna Roșcani, ar fi agresat fizic 5 persoane, tulburând totodată ordinea și liniștea publică și adresând amenințări. De asemenea, în timpul altercației, un al treilea tânăr, de 27 de ani, ar fi furat o drujbă aparținând uneia dintre persoanele agresate.

Pe 26 februarie 2021, tânărul cercetat pentru furt și cei doi tineri cercetați pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Pe 27 februarie 2021, cei doi tineri cercetați pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare au fost prezentați, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătorie și Judecătoriei Iași, instanță care a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile”, au menționat ieri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

