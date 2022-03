Manifestațiile din capitala Georgiei au început chiar în ziua în care Putin a dat ordin să fie atacată țara vecină, iar sâmbăta trecută, 25 februarie, în centrul orașului s-au adunat 30.000 de georgieni care au manifestat împotriva Kremlinului.

Georgienii adunați vineri seară, 4 martie, în centrul Tbilisiului au strigat sloganuri de susținere a Ucrainei și au acuzat Rusia de agresiunea față de țara vecină.

Protestatarii au facut, într-un glas, apel la pace.

In #Tbilisi, tens of thousands of people took to the streets in support of #Ukraine. pic.twitter.com/qwGqLCwycy