Comisarul-șef Radu Ionuț Obreja a fost reținut în noaptea de joi spre vineri, 27 noiembrie, de procurorii DNA pentru 24 de ore. Fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava este pus sub acuzare în două dosare penale. Angajatul statului ar fi reuşit să strângă din șpăgi, conform surselor din anchetă, fabuloasa sumă de 600.000 de euro.

Între timp apar noi detalii despre modul în care funcționa rețeaua din Suceava.

În 2017, un şofer a reclamat că bunăvoinţa angajaţilor de la Permise şi Înmatriculări Auto Suceava se cumpăra cu bani, însă atunci a fost contrazis de comisarul-şef Obreja, potrivit ziarului Adevărul.

Șofer: „Ușile instituției se deschideau cu bancnote”

Șoferul care a făcut dezvăluirile sub protecția anonimatului a spus în urmă cu trei an când la cârma instituției era Radu Obreja, i că uşile” instituţiei „se deschideau cu bancnote” ascunse între foile dosarelor de înmatriculare a maşinilor.

Şoferul a spus atunci că nu a reuşit să îşi înmatriculeze maşina până încă nu a apelat la serviciile unui intermediar, care ar fi cumpărat bunăvoinţa angajaţilor de la ghişee cu bancnote.

„Au trecere acele dosare în care banii sunt puşi sub prima pagină. În caz contrar, dacă a fost răsfoit dosarul şi după primele două pagini nu apare o sumă de bani atunci eşti întrebat ce ai aici? Ai programare? În situaţia mea am aşteptat o lună de zile ca să depun dosarul. N-am avut un act şi a trebuit să revin. Am revenit a doua zi, după ce am stat o zi întreagă la coadă, am ajuns la ghişeu cu dosarul complet. Am observat o reacţie iritată a personalului de acolo. Imediat după ce au dat prima pagină, au văzut că nu sunt banii şi m-au întrebat ce ai acolo? Nu există aşa ceva, mi-au spus”, a declarat bărbatul.

După ce a stat la coadă la Serviciul de Înmatriculări, acesta a văzut cum anumite persoane ajungeau la ghişee cu câte 15 dosare şi blocau întreaga activitate câte o oră şi jumătate, reuşind în final să-şi rezolve toate problemele fără a exista reproşuri din partea angajaţilor.

Radu Obreja, protejat de un ofițer de la DGA

Întrebat la vremea respectivă dacă se percep bani de către angajaţii instituţiei ca să îşi îndeplinească atribuţiile din fişa postului, Radu Obreja a spus: „Nu cred că vreun angajat al instituţiei a pretins, atât pe linie de Permise, cât şi pe linie de Înmatriculări, vreo sumă de bani pentru a soluţiona cererea unui cetăţean. Nu contest faptul că sunt anumite persoane în afara instituţiei care contra unor sume de bani promit că intervin pe lângă angajaţii instituţiei pentru a se rezolva problemele cetăţenilor. Aceste lucruri se întâmple în afara instituţiei”, a declarat Obreja.

Mai mult decât atât Obreja i-a recomandat suceveanului care a reclamat aceste fapte să depună o plângere la DNA sau DGA. Potrivit anchetatorilor, Obreja a beneficiat de protecţia unui ofiţer DGA care-l anunţa din timp când era vizat de anchete ale organelor cu atribuţii de control în domeniu. În schimbul protecției, ofițerul DGA i-ar fi cerut lui Radu Obreja o mașină de teren, se arată în recizitoriu, potrivit Ziarului Adevărul.

37 de ceasuri, bijuterii din aur, 60.000 de lei și 60.000 de euro, găsiți la percheziție



În cursul zilei de joi, 26 noiembrie, DNA a făcut peste 60 de percheziţii în Suceava, Bacău, Botoşani şi Bistriţa-Năsăud, în trei dosare care sunt conectate între ele. În cele trei cauze sunt anchetaţi angajaţi ai Serviciului de Permise Suceava, salariaţi de la Registrul Auto Român Suceava precum şi instructori auto sau administratori ai şcolilor de şoferi. Totodată, este anchetat şi un ofiţer DGA.



