CNN a fost printre primele televiziuni care au anunțat victoria lui Biden, iar în câteva momente prezentatorul Anderson Cooper l-a întrebat pe Jones ce părere are.



”Ei, bine, este mai ușor să fii părinte în această dimineață. Este mai ușor să fii tată în această dimineață. Este mai ușor să le spui copiilor: caracterul contează, să fii o persoană bună contează”, a spus, emoționat, Van Jones.



Jurnalistul a început să plângă, apoi a afirmat:

”Și este mai ușor pentru mulți oameni. Dacă ești musulman în această țară, nu trebuie să îți mai faci griji că președintele nu te vrea aici. Dacă ești imigrant, nu trebuie să îți mai faci griji dacă președintele dacă președintele este bucuros că copilul tău a fost smuls pentru niciun motiv”.

Today is a good day.

Its easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.



Its easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.



Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk