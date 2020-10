Brett McLeod, reporter al postului de televiziune Nine Network din Australia, se pregătea pentru o intervenţie în direct din afara studioului când o coţofana s-a năpustit asupra sa și l-a lovit în față. Reporterul nu s-a lăsat prea afectat de micul incident și a prezentat știrea până la capăt.

Coţofana australiană cu alb şi negru, care nu este înrudită cu coţofana europeană, cunoscută pentru furtul de obiecte strălucitoare pe care le duce apoi în cuibul său, are tendinţa de a ataca orice persoană care se apropie de locul unde are cuibul, pe care şi-l construieşte, de obicei, în zonele suburbane, potrivit Reuters.

Primăvara este cunoscută drept “anotimpul atacurilor”⁣ în Australia, când păsările, în special coţofenele, se reped asupra oamenilor şi chiar asupra altor păsări, dacă aceştia se apropie prea mult de cuib în perioada în care puii ies din ouă.



SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight’s LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze