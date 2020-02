De Iulian Budușan,



Adolescenții au descoperit șobolanul în momentul în care au intrat în clasă.

Animalul s-a ascuns lângă o bancă, iar elevii s-au speriat în momentul în care acesta a început să fugă prin clasă. Scena a fost filmată de unul dintre elevi.



„Împinge banca, bă, bă, bă, ha, ha ha, au, unde-i mă? A fugit”, se aude pe filmarea făcută de elevii clasei a 12-a de la liceul gălățean.



Elevii povestesc că nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente.

„Nu este prima dată când se întâmplă. Recent mi s-a spus că un șobolan a apărut la etajul în care sunt clasele primare. Anul trecut, era altul care mergea prin liceu, după o profesoară. Tot la noi în clasă am găsit un șobolan cu picioarele în sus, era aproape mort. Acesta este ultimul, când am deschis ușa era în clasă. Fetele s-au speriat, toți ne-am speriat. Am reușit să-l filmăm. L-au prins colegii mei, l-au dat afară”, a declarat, pentru Mediafax, unul dintre elevi.



Purtătorul de cuvânt al ISJ Galați, Oana Enache, a declarat că în școală s-a făcut deratizarea obligatorie.

„Se mai întâmplă, înțeleg că niște conducte trec pe lângă o clasă, probabil, pe acolo a venit șobolanul. Se va face din nou curățenie, dezinfecție”, spus Oana Enache.





