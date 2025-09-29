La un fost depozit de muniții din Marea Baltică, cercetătorii au găsit mai multe viețuitoare pe capetele de rachete decât pe fundul mării din jur. „Ne-am așteptat ca numărul tuturor speciilor de animale să fie semnificativ mai mic”, a spus autorul studiului Andrey Vedenin de la Institutul de Cercetare Senckenberg din Germania.

Conflictele trecute și-au lăsat amprenta asupra oceanelor lumii, a explicat Vedenin. Doar în apele germane se află aproximativ 1,5 milioane de tone de arme scufundate, în special din cele două războaie mondiale.

Acesta este cel mai recent exemplu care arată că animalele sălbatice prosperă în locuri poluate. Cercetările anterioare au demonstrat că epavele de nave și fostele complexe militare abundă de biodiversitate.

În noul studiu, cercetătorii au filmat rețele de anemone, stele de mare și alte viețuitoare subacvatice în Golful Lübeck, de-a lungul coastei germane. Acestea se aflau pe resturile bombelor zburătoare V-1, folosite de Germania nazistă.

De ce s-ar stabili viețuitoarele marine pe arme contaminate? Ele ar putea fi atrase de suprafețele dure, care sunt rare în Marea Baltică. Fundul mării constă în principal dintr-un pat plat de nămol și nisip, deoarece în secolele XIX și XX pietrele și bolovanii au fost scoși din apă pentru lucrări de construcție.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Cercetătorii speră să poată calcula câtă poluare a fost absorbită de viețuitoarele marine. Un alt pas important este să afle ce se întâmplă după ce animalele s-au stabilit și dacă sunt capabile să se înmulțească, spune Porter.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE